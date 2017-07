Marionetas a las que se les ven los hilos

Precandidatos en continuado que solo aportan confusión en el sur de la provincia. Vecinos que padecen lanzamientos y gobernantes urgidos por dar cuenta de los números que no cierran. La jueza que no fue y una detención cantada.

El equilibrista





El viernes, en el salón de fiestas de Petroleros Privados, la agrupación 7 de Octubre presentó a los precandidatos a la diputación nacional que apoya el gremio. En el acto habló muy poco el precandidato titular en primer término, Leandro Moyano, y bastante más, como dejando claro quién es el que conduce, Jorge Avila.

En su discurso, el líder petrolero remarcó la importancia que, entiende, tiene para la comunidad que la agrupación sindical presente por primera vez una lista de precandidatos en la política grande, más allá de los amagues que alguna vez hizo Mario Mansilla con su posible candidatura a gobernador.

En la parte final de su discurso, Avila trató de hacer equilibrio con las gestiones provincial y municipal, una de quien depende laboralmente como presidente de Petrominera y la otra con quien hasta hace no mucho compartía ideario político.

"Acá no hay que pelearse con nadie, no es el momento de comparar gestiones. No se está poniendo la gestión de Comodoro ni de la Provincia sobre la mesa, sino una política nacional que todos los días viene por los intereses de los trabajadores, como aumentar la edad jubilatoria, quitarle subsidios a los discapacitados, traer de nuevo las AFJP... viejos recuerdos a los que no queremos volver".





Broncas y suspiros





El lanzamiento de Leandro Moyano el viernes dejó mucha bronca en los vecinos del local de fiestas del gremio, en Aristóbulo del Valle y Alem. Resulta que tanto antes, como durante y después de los discursos, hubo un gran jolgorio que incluyó la ingesta de bebidas en la vereda, pero sobre todo mucho ruido generado por la pirotecnia que ya fue prohibida por ordenanza del Concejo Deliberante, aunque por tecnicismos legales todavía no se aplica la correspondiente ordenanza y si seguimos así, vamos a llegar a la próxima Navidad otra vez con la historia de siempre vaya a saberse por qué intereses.

Al margen de la bronca, también hay que reconocer que el precandidato elegido por Avila dejó a varias asistentes suspirando por su estampa, sobre todo ahora que ha dejado de ser solo un vocal de comisión directiva para convertirse en adversario directo de Ricardo Fueyo y de Néstor Hourcade, entre otros.





¿Y el voto 18?





El jueves, Chubut Somos Todos tenía la última oportunidad para conseguir los 18 votos que necesitaba para aprobar el pliego a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la camarista comodorense Graciela García Blanco. Pero el voto 18 no apareció porque el petrolero Carlos Gómez se mantuvo firme en su negativa, inclusive ante el aviso del exintendente Néstor Di Pierro (yerno de la magistrada) de que lo visitaría en su despacho de la Legislatura, en Rawson.

"Yo lo estuve esperando a Di Pierro, pero no para hablar del pliego de su suegra, que solo le interesa a él y a unos pocos, sino de la situación petrolera. El es vocal por la Provincia en YPF y quería informarle, porque capaz no sabe, de los problemas que tenemos en la Cuenca por la desinversión de YPF. Pero no vino", lamentó irónicamente el petrolero.









Cambiemos





La ausencia del voto 18 se certificó cuando, luego de horas de espera para que el diputado provincial Gustavo Fita llegara a la Legislatura, ya que por el fallecimiento de su suegra había tenido que viajar de apuro a Comodoro, desde el sector del PJ que respalda el pliego de Mercedes García Blanco se le indicó a Chubut Somos Todos que no estaban los votos.

Ante esta situación, y por la imposibilidad de volver a quitar el quórum como en las dos anteriores sesiones, en el bloque de Jerónimo García se decidió avanzar en una estrategia que se pareció a un manotazo de ahogado: retirar el pliego para volver a ingresarlo, más adelante, para que la jueza ocupe la banca libre en la Sala Civil del STJ desde la desaparición física de Marcelo Guinle.

Sin embargo, hoy por hoy son pocos los que creen que ello ocurrirá algún día. Mientras tanto, García Blanco comparte con Ricardo Fueyo el triste privilegio de que sus nombres hayan sido de los más desgastados políticamente en los últimos días.









Mac Karthy suma





En relación al desbande por goteo que se produce en el PJ, la diputada provincial Viviana Navarro ya prácticamente adelantó que se irá del bloque que conduce Javier Touriñan. La ex concejal también aseguró, para despejar las dudas que había sobre su acercamiento al bloque de Jerónimo García o por la relación de Néstor Di Pierro con parte de Convergencia, que si se va de la bancada del PJ dejará también el Frente de Agrupaciones Peronistas.

"No tiene sentido seguir en un lugar donde no me quieren y dónde solo se habla mal de Di Pierro, a quien se le falta el respeto, y se acusa a Linares de todos los males del justicialismo", dijo la diputada que agregó que no se irá ni a Convergencia ni a Chubut somos Todos, sino "al bloque donde está mi amiga Florencia, con quien además compartimos ideas políticas", en referencia a Papaiani, la esposa del exvicegobernador Gustavo Mac Karthy

Muy atrás quedaron las cercanas declaraciones de Navarro en las que cuestionaba a quienes se habían ido de la bancada del PJ, que en diciembre de 2015 arrancó en la Cámara con 16 diputados, de los cuales hoy quedan solo 11, aunque en la semana ese número podría reducirse a 8 si es que, junto con Navarro al Frente se van David González y Gustavo Fita.





Pelea de conducción





En toda esta discusión por el pliego, más las que se produjeron por las precandidaturas a la diputación nacional del PJ, se armó una licuación de poder o de conducción política dentro del justicialismo. La primera señal fue la inscripción de 8 listas que finalmente terminaron siendo 6, ya que si bien la multiciplicidad de propuestas puede verse como una apertura a la participación, también refleja que no hay una que aglutine a una parte importante de la dirigencia y militancia.

En la presentación de listas y en el desbande por el pliego de García Blanco también surgió una puja entre el actual intendente y el ex, Néstor Di Pierro, que ya se dijo que fue una palabra importante para que finalmente Néstor Hourcade se presente para competir contra el elegido por Carlos Linares: Ricardo Fueyo.

Hourcade, impulsado por su jefe político, Javier Touriñan, iba a anotar su lista pero luego no tenía cómo bancar la campaña algo que, se sigue insistiendo, le garantizó Di Pierro. Linares, pese a las dudas que se plantearon, mantuvo a Fueyo como el precandidato de su sector. Al menos hasta que se escriben estas líneas.

En cuanto a la discusión por el pliego, Linares no intervino decididamente; es decir que no obstaculizó ni operó pero si ahora se rompe de nuevo el bloque y Navarro arrastra consigo a González y Fita (y hasta se habla de Cecilia Torres Otarola), el intendente habrá perdido un poco de protagonismo.





Todo por la movilización





El jueves por la noche fueron detenidos los precandidatos a la diputación nacional por el PTP, Paula Mamaní y Fernando García, quienes junto con otros militantes estaban pintando consignas de campaña en un paredón del barrio cívico.

Los dirigentes y simpatizantes del Frente de izquierda fueron llevados a la seccional para identificarlos y dejar sentada la infracción que se estaba cometiendo, pero de inmediato comenzó vía whatsapp y redes sociales a difundirse la información, que fue presentada como una violenta detención y persecución ideológica.

Fue por eso que, a la Seccional Primera se acercaron otros cuatro referentes más del sector que, parece, no estaban abocados a las pintadas para solidarizarse con los compañeros y requerir su liberación, que fue inmediata, una vez terminada con la tarea rutinaria de identificación.

Una vez liberados, al otro día ofrecieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que la detención es producto de la persecución política de Macri y de Das Neves hacia el PTP.





Se rendirá





El sábado, luego de la comentada nueva pelea por los fondos, el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey, confirmó que el municipio rendirá finalmente los 20 millones de pesos que Provincia destinó para atender de manera directa a los damnificados por el temporal.

Rey indicó que esos fondos, con 20 mil pesos a cada uno, ya se distribuyeron a 666 familias y confirmó que el municipio girará toda la documentación para que, una vez que sea aprobada, llegue la otra partida de fondos. Es decir otros 20 millones.

El funcionario aclaró que el municipio no publicará los nombres de los beneficiarios. "No nos vamos a prestar a ese circo que quiere promover el gobernador. Nosotros le vamos a dar toda la información, con los nombres. Si ellos después los quieren publicar en los diarios, es cosa suya", señaló el secretario.

Dos cosas llamaron la atención del adelanto de Rey. Primero, y sobre todo a los quinieleros, el número de familias, 666, que remite al diablo, y la otra que la multiplicación del número de familias por 20.000 deja todavía un faltante de 7 millones de pesos, que no se informó si todavía quedan para entregar o si se afectó al pago de cuadrillas, como inicialmente se impulsaba desde el municipio, pero que finalmente el decreto no contempló.





Apuntadora de lujo





El gobernador Mario Das Neves había concluido la conferencia de prensa, en lo que respecta al tema central que había sido la rendición de fondos que Provincia aportó para atender la catástrofe de Comodoro, pero los periodistas, que preguntaron y repreguntaron sobre el eje convocante, tenían otras consultas. Así, por ejemplo, se conoció que el pliego de Mercedes García Blanco no iba a ser retirado por el Ejecutivo, como se estaba asegurando, y que también, en función de la intranquilidad que en la ciudad, y en toda la provincia tenían los empleados activos y pasivos de la provincia, se consultó por el pago de sueldos y aguinaldos.

El gobernador ratificó que los primeros iban a ser depositados el viernes, y también sugirió que lo mismo podía pasar con los aguinaldos. Como el aporte era confuso, Das Neves recibió una aclaración que terminó para saber que los aguinaldos se depositarán esta semana, más precisamente mañana.

El aporte no llegó de ningún ministro porque, antes de que Alberto Gilardino comenzara a acercarle la precisión, desde la primera fila una voz que conoce bien el gobernador, y que según su relato lo tiene cortito, le indicó: "mañana los sueldos para todos, la semana próxima los aguinaldos, también para todos, es decir activos y pasivos". El dato preciso provino de su esposa, Raquel Di Perna.





Palito para Trump





En la conferencia, en una de las repreguntas sobre el dinero aportado por Provincia para atender la catástrofe de Comodoro, el gobernador Mario Das Neves aseguró que "habrá que seguir trabajando mucho, incluso revisando obras y presupuestos".

En ese sentido, Das Neves insistió en que "el cambio climático llegó para quedarse y vamos a seguir teniendo estas consecuencias. Hay que tratar de contrarrestar con obras nuevas y refuerzos o adecuaciones de otras", acotó.

En definitiva, el mandatario provincial dijo que "al único que no le preocupa el cambio climático y el calentamiento global, y se equivoca, es a Trump. El resto sabemos que estamos ante una nueva situación, que va a generar estos problemas".









Fueyo en campaña





El exconcejal Ricardo Fueyo no se amilanó con algunas cuestiones internas que, como se esperaba, iban a aparecer desde los sectores del PJ que no acompañan su postulación a la precandidatura a la diputación nacional.

Luego de ser ratificado por Carlos Linares, ya que el ex titular de Chubut Deportes nunca insinuó bajarse de la palabra que había dado, Fueyo arrancó de inmediato la campaña que, tras unas reuniones en la ciudad con productores, desembocó en el valle, donde mantuvo encuentros con sectores y dirigentes que conocía desde su paso por la gestión de Martín Buzzi y también por su actuación sindical.

Tras dejar sentado que si bien no estaba militando en el peronismo ahora, dijo que sí lo hizo desde su adolescencia y que volvía ahora para pelear -como lo hizo con Carlos Menem- contra el ajuste brutal de Mauricio Macri. Fueyo se subió a su auto y se fue a Trelew donde, como sucedió durante toda su gestión en Chubut Deportes, estuvo acompañado por alguien que tiene calle, barrio y vereda y que de internas peronistas conoce un montón: el "flaco" Rubén González.





Con Hourcade





Desde el entorno de Néstor Hourcade se asegura que el precandidato a la diputación nacional continúa recibiendo apoyos de dirigentes cercanos a Linares. En concreto, y tal como se informó, parte del bloque de concejales está detrás de su postulación.

La bancada no llegará a romperse porque, pese a la diferencia en la elección del precandidato, los concejales siguen respetando a Carlos Linares como el jefe político de la ciudad y del justicialismo, pero tanto Adriana Casanovas, como Mario Soto y Guillermo Almirón, trabajarán por Hourcade.





Jones Huala





"El martes 27, el presidente Maurizio Macrì visitó en Santiago a Michelle Bachelet y en Bariloche fue detenido el dirigente mapuche Facundo Jones Huala. Macri llegó al Palacio de la Moneda a las 12.10. Allí mantuvo una reunión privada con Bachelet y a las 15.10 ambos hablaron con la prensa durante diez minutos. Según la crónica del matutino argentino Clarín, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj conversó con su par chilena, Lorena Fries "sobre la situación del mapuche argentino Jones Huala". Feliz coincidencia: a las 19, a menos de cuatro horas del saludo de despedida de ambos presidentes, Facundo fue detenido por la Gendarmería en la ruta 40 y encerrado en la cárcel federal de Bariloche. Es obvio que lo estaban siguiendo, pese a que no había orden de captura en su contra. Lo mismo había ocurrido el año pasado. La legalidad te la sigo debiendo" (Lo afirmó Horacio Verbitsky en su columna de ayer en el diario Página 12.