El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que lamenta y reprueba la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de ordenar la construcción de un muro en la frontera común, y reiteró que México no pagará esa barrera.

"México no construirá ningún muro", le respondió Peña Nieto a Trump





Asimismo, dijo haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. Aseguró haber ordenado a la Secretaría de Relaciones Exteriores reforzar las medidas de protección a los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos. "Los 50 consulados en Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de migrantes", explicó. "Nuestras comunidades no están solas, el Gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Convoco a legisladores y a organizaciones de la sociedad civil a que sumemos esfuerzos para respaldarlas y apoyarlas", manifestó. El presidente sostuvo que "donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiere nuestro respaldo, ahí debemos estar, ahí debe estar su país" y agregó que como presidente asume "plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos". Enfatizó que las órdenes ejecutivas firmadas hoy por Trump relativas a México "ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica".

"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro", aseveró en un mensaje televisado.