Patagonia amenaza nuevamente con dejar sin boleto gratuito a jubilados y estudiantes

El pasado 11 de mayo la empresa Patagonia Argentina SRL había anunciado que dejaría sin boleto gratuito a jubilados y estudiantes por una deuda que tenía provincia en cuanto a subsidios y el no cumplimento de pago anticipado.

Finalmente el mes pasado se pudo solucionar el problema y los usuarios que más necesitan el boleto gratuito pudieron continuar con el beneficio hasta comienzos de este mes, que la empresa prestadora del servicio vuelve a amenazar con las mismas medidas.

Según publica en un escueto comunicado, Patagonia Argentina dejará sin boleto gratuito a jubilados y estudiantes a partir de la próxima semana si provincia no abona la deuda que tiene con la empresa.

En diálogo con El Patagónico, Jorge Moreno -gerente de Patagonia Argentina- aseguró que la deuda con la transportista asciende a los cinco millones ochocientos mil pesos.

"Si provincia esta semana no regulariza la deuda se van a caer los sistemas" expresó Moreno en torno a que desde Patagonia Argentina se dejará sin boleto gratuito tanto a jubilados y estudiantes de no cumplirse el pago. "Queremos una solución para que no se agudice el tema" concluyó Moreno.