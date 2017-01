El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 11 enero 2017 Siete empresas exploran las áreas de gas no convencional en Vaca Muerta Según el ministro Aranguren, se otorgaron 19 concesiones, dos de las cuales ya pasaron de la etapa de piloto a desarrollo. "Estamos intentando que las restantes 17, en lugar de esperar al año 2019, lo hagan antes de fin de año", manifestó.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren destacó que luego del convenio firmado ayer, las empresas, sindicatos y el gobierno "serán los responsables de lograr un desarrollo de Vaca Muerta para una mayor y mejor productividad que es lo que el país requiere".

"Estamos preparados para explotarlo en su total dimensión", remarcó en la Casa de Gobierno tras el anuncio del presidente Mauricio Macri del plan de explotación de gas y crudo no convencionales del yacimiento de Vaca Muerta, que incluye al gobierno neuquino, los gremios y las empresas petroleras.

Aranguren destacó que el proyecto prevé "la creación de nuevas fuentes de empleo de calidad" y que "busca dinamizar la llegada de nuevas inversiones, que serán multiplicadas por las compañías de servicios y de apoyo al sector petrolero, que van a generar condiciones para que Neuquén atraiga más gente a al desarrollo provincial".

Indicó que el Gobierno nacional en el plan gas "garantiza un determinado precio, independientemente de cuál sea el de transacción en el mercado nacional, y que está muy cercano a la calidad de importación".

Agregó que las empresas que tomen la decisión de pasar sus proyectos, desde la etapa de piloto, a la fase de desarrollo en Vaca Muerta, "van a tener un período que estamos definiendo para poder garantizar un precio determinado".

"Y una mayor oferta de hidrocarburos y más competencia va a llegar también para que tengamos un menor costo de la energía: a eso apuntamos", enfatizó el ministro.

Comentó que "se otorgaron 19 concesiones" y dos de las cuales "ya pasaron de la etapa de piloto a desarrollo" y "estamos intentando que las restantes 17, en lugar de esperar al año 2019, lo hagan antes de fin de año".

Acotó que las empresas que participan de la extracción de gas son YPF, Total; Pan American Energy; Loma Campana; Chevron; Shell y Dow y "cada una asume un compromiso concreto".

En este sentido, confió que en Vaca Muerta "se ésta nutriendo el 20 por ciento del total del gas que se produce en el país en no convencional y el seis por ciento del total del petróleo no convencional".

Remarcó que el Gobierno nacional firmó un acuerdo con el de Neuquén, las empresas y los sindicatos para impulsar la producción de gas no convencional que "ha crecido el 40% de su producción en el último año y ha generado un incremento en los últimos 3 años entre un 7% y 8%".

Para Aranguren este nuevo acuerdo, que llevó varios meses de negociaciones, inaugura una nueva era en la historia de la energía en el país y que no sólo llevará crecimiento económico a Neuquén, sino que permitirá aprovechar esta energía abundante y más económica.

Sostuvo también que los convenios colectivos de trabajo para el sector petrolero así como la eliminación de las retenciones a las exportaciones de crudo "permitirán impulsar la producción de hidrocarburos en nuestro país ".

"El sector petrolero puede multiplicar el volumen de empleo por un factor de 10, en función del potencial de Vaca Muerta", apuntó a subrayar que el país "necesita fuentes de trabajo con el propósito de salir de la pobreza".

Subrayó además que los convenios colectivos firmados con los dirigentes gremiales saldan "una deuda pendiente" para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales que habían sido firmados entre 2011 y 2012.

El ministro de Energía dijo que el sector petrolero fue "sometido a retenciones" que constituyeron "un freno para el desarrollo del petróleo y el gas" en el país.



