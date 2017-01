El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 enero 2017 Volvió a cuestionar a Reato y a Artero El gobernador Mario Das Neves fue consultado ayer por el periodismo respecto a declaraciones públicas efectuadas por algunos intendentes y volvió a cuestionar las actitudes de Rossana Arteto, de Rawson y de Antonio Reato, de Epuyén. También hizo referencia a expresiones del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares.



En el marco de una conferencia de prensa, el gobernador señaló ante esta situación: "cuando el intendente de Trelew (Adrián Maderna) dice que va a ser un año fructífero en obra pública, no tengan la menor duda que va a ser ahí y en todos lados, porque el tema del bono es un aliciente muy importante, y uno espera la correcta utilización del mismo", disparó.

Aseveró que espera que en Playa Unión "que está cerquita (de Rawson)" no se olvide de "comprar algunas escobas o escobillones", expresó, en referencia a los reclamos por parte de los vecinos en cuanto a la suciedad que existe en la villa balnearia.

Además expresó: "no entiendo ese cliché, vienen de Nueva York, porque fueron a asesorar a (Donald) Trump antes de asumir, y vienen a hablar sobre eso de disciplinar con la chequera. Yo no voy a disciplinar con la chequera, acá el bono salió por ley y reciben la plata", dijo respecto a la distribución de fondos a todos los municipios y comunas de la provincia.

Agregó: "eso no quiere decir que comparta las mismas ideas de todos los intendentes, o los intendentes conmigo, cada uno tiene que tener su espacio y sus ideas, y yo las respeto", afirmó, pero cuestionó el hecho de "enojarse" de parte de algunos "porque yo critiqué el vergonzoso documento de Reato (intendente de Epuyén), porque es un hombre elegido por la gente, que no se ajusta a derecho y tengo todo el derecho de hacerlo. Lo dije y lo voy a seguir diciendo", expresó en alusión al apoyo que ese jefe comunal dio a la actitud violenta de la Resistencia Ancestral Mapuche.



VI ALGUNOS CHATS

"Con respecto a la intendenta (por Rossana Artero) tiene que tener más cuidado con quien está al lado por los chat. Vi algunos chat, soy viejo pero no lo otro...", manifestó Das Neves y expresó que "después aparecen como educados ellos y uno como que se extralimita. Yo digo lo que pienso, los otros son cobardes y dicen cosas a través de chats", cuestionó.

"Yo los vi, ya me enteré, si quieren los muestro, porque hay que sacarle la careta en definitiva y de una vez por todas", expresó, para también criticar a la intendente que, dijo, "no puede decir que no va a recorrer obras, que me esperen sentado" y agregó que "si no queres recorrer las obras de tu ciudad, nunca la vas a conocer".



PUENTE DE EL ELSA

En otro orden, también se refirió a la demorada obra del puente de El Elsa en cercanías al puerto de Rawson reiterando que "vamos a investigar la inversión del puente, vamos a saber dónde está toda esa plata que se utilizó, que al final tuvimos que venir los idiotas a poner la plata y terminarlo porque no nos gusta dejar obras sin terminar".

"Queremos saber a dónde fue la plata, porque hubo mucha", dijo el gobernador en relación a los fondos millonarios destinados para la obra que aún no se inauguró y además indicó que "era otro proyecto y lo bajaron a un puente pero la plata existió. ¿Qué pasó?" se preguntó el gobernador y aseguró que "tendrán que dar explicaciones, como me las piden a mí yo también las pido", concluyó.





