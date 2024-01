500 personas ya se quedaron sin trabajo en Chubut

Las obras que se pararon y provocaron el caos laboral en Chubut se llevaban a cabo en la construcción de casas en Trelew, Rawson y Dolavon. Este martes realizarán una marcha y presentarán un petitorio a cada uno de los intendentes para que se sumen al reclamo.

El dirigente de la UOCRA, Claudio Paredes, dialogó con FM El Chubut y alertó que, por la falta de fondos de Nación, 500 personas no pudieron volver al trabajo.

"La situación es catastrófica. Los compañeros estaban en 4 obras de viviendas. La empresa dijo que desde octubre no se viene pagando y no quiere darles continuidad porque no hay previsibilidad de poder depositar la quincena", sostuvo el vocero sindical.

Paredes expresó que la situación “es lamentable” y que, a pesar de que las autoridades llevan a cabo reuniones, "no vemos respuesta por parte de Nación".

Las obras afectadas con las 204 viviendas del Procrear en Trelew, otras 50 en la misma ciudad, 48 casas en Rawson y 41 más en Dolavon. "Este lunes hicimos asamblea y el martes nos vamos a movilizar", informó.

En la marcha de mañana presentarán un petitorio para los intendentes Gerardo Merino, Dante Bowen y Damián Biss, para que se sumen al reclamo que se le hará al gobierno nacional que desde hace menos de un mes conduce Javier Milei.

"El trabajo está, solo faltan los fondos. El resto de las obras están activas, menos estas", concluyó el sindicalista.