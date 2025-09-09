La inestabilidad climática en la región cordillerana de Chubut ha provocado que Vialidad Nacional emita un comunicado especial para alertar a los conductores. La lluvia, el viento y la baja visibilidad se suman a la inestabilidad en las rutas.

A circular con precaución: El clima afecta las rutas de la cordillera

Estado actual de las rutas

Ruta Nacional 40 (Esquel - El Bolsón): La calzada se encuentra húmeda, mojada por las lluvias intermitentes, lo que reduce la visibilidad. A los costados, se ha notado acumulación de barro.

Ruta Provincial 259 (Esquel - Trevelin y Empalme RN 40): La calzada está mojada y se advierte inestabilidad en las banquinas. Además, hay presencia de animales sueltos y condiciones adversas debido al viento, la neblina y la llovizna.

Ruta Nacional 40 (Tecka - Empalme RN 259): En este tramo también se registran sectores con agua en la calzada, banquinas inestables y animales sueltos.

Equipos de Vialidad Nacional están trabajando en estas zonas para garantizar la transitabilidad y la seguridad de los conductores.

Recomendaciones para los conductores

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores tomar las siguientes precauciones:

Extremar la precaución al circular.

Reducir la velocidad para evitar accidentes.

Utilizar las luces bajas para mejorar la visibilidad.

Mantener una distancia segura del vehículo que le precede.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de viajar, en el sitio web oficial de Vialidad Nacional: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.