Biología quiere retomar la obra de captación de agua de mar

Funcionarios de Infraestructura municipal se reunieron con autoridades del Biología Marina para analizar la obra de la captación de agua de mar

La reunión se concretó con el equipo directivo del establecimiento educativo de Kilómetro 3. Entre los pedidos, se abordó la necesidad de retomar la obra de la captación de agua de mar, que fue pospuesta por el marco de la reconstrucción del nuevo edificio escolar.

El encuentro se produjo en el marco del plan de trabajo que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili. Por esta razón, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, acompañado por la subsecretaría Clarisa Mendéz, mantuvieron una reunión con el equipo directivo del Colegio Biología Marina N° 704, donde se abordaron diferentes solicitudes que requiere la institución, entre ellos la reactivación del proyecto para la construcción de un sistema de captación de agua de mar en el establecimiento ubicado en Kilómetro 3.

El proyecto, que fue suspendido en 2022 debido a la reconstrucción del edificio escolar, permitirá mejorar el funcionamiento de los laboratorios técnicos y potenciar las actividades de investigación, prácticas profesionales y proyectos productivos que llevan adelante estudiantes y docentes.

“UN REFERENTE EDUCATIVO UNICO”

Ostoich destacó la importancia del encuentro al considerar que fue muy positivo, en virtud de que “pudimos conocer diferentes necesidades que tiene el establecimiento”, al tiempo que añadió que “Comodoro tiene en el Colegio Biología Marina un referente educativo único en la región. En dicho contexto, el proyecto de la captación de agua de mar permitirá que los estudiantes cuenten con mejores condiciones para realizar prácticas, investigaciones y proyectos productivos”.

En relación a la obra, el funcionario explicó que la misma requiere de una planificación técnica especial, ya que la captación debe garantizar la seguridad, el tratamiento y la disponibilidad permanente del recurso. “Desde el Municipio asumimos el compromiso de iniciar las gestiones necesarias, lo que implica avanzar con el proyecto de ingeniería y acompañar el desarrollo educativo y científico de nuestros estudiantes”, acotó Ostoich.

En tanto, la directora del establecimiento, Lorna Cárcamo, agradeció el acompañamiento de la gestión municipal para retomar esta iniciativa fundamental para la propuesta pedagógica de la institución, al considerar que “contar con esta infraestructura facilitará muchísimo la tarea de nuestros estudiantes y docentes en distintas actividades que se desarrollan en la escuela, específicamente en el área técnico profesional, vinculadas al cultivo de peces, mantenimiento de acuarios marinos y prácticas de biología marina. Por eso, celebramos que se retome este compromiso, porque significa poner en marcha un proyecto que acompaña el espíritu institucional de nuestra escuela, que está íntimamente ligada al mar”.

OTRAS DEMANDAS

En la reunión, también se plantearon otros pedidos relacionados con la puesta en valor del entorno del colegio, entre ellos las gestiones necesarias para el restablecimiento de la línea de cultivos marinos frente a la escuela, que funcionó hasta 2017 y es clave para la formación práctica; la incorporación de cartelería, señalización y sendas peatonales para garantizar mayor seguridad en la circulación de estudiantes y visitantes, y la instalación de una garita para el transporte público, debido al alto tránsito en la zona.

La directora también mencionó que Comodoro Conocimiento, a través de su presidente Rubén Zárate, manifestó interés en acompañar y fortalecer la propuesta educativa de la institución.

De esta forma, el Municipio ratifica su objetivo de mejorar la infraestructura educativa y potenciar los espacios de formación técnica y científica en Comodoro Rivadavia, generando oportunidades para que los estudiantes accedan a prácticas de calidad y se consoliden como futuros profesionales de la región.