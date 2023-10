A la vice de Milei le "incomoda" su relación con Luis Barrionuevo

La candidata a vice de La Libertad Avanza aclaró que no conoce al gastronómico, opinó que "la matriz sindical tiene hipotecado nuestro futuro" y dijo que "no le consta" que haya delincuentes en sus listas.

Luego de que Patricia Bullrich acusara a Javier Milei de estar “dentro de la casta” por su cercanía con Luis Barrionuevo durante el debate presidencial, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, habló sobre el armado de las listas, aclaró que no conoce al sindicalista que en los albores del menemismo pidió “no robar por dos años” y admitió que le incomoda su cercanía con el libertario.

Al ser consultada por el titular del gremio de los Gastronómicos, Villarruel aseguró: “No lo conozco, no he estado en ninguna reunión con él. Me incomoda, por supuesto, como a cualquier persona en un país donde no hay agremiación libre”, aunque aclaró que está “cómoda con que se sumen las personas que quieren cambiar la realidad de la República Argentina”.

“Lo sumaron para fiscalizar, estimo que en un país donde la matriz sindical es tan fuerte y tiene hipotecado nuestro futuro, en un momento tenés que hablar con ellos también. Yo soy de la idea de que cuando esté en el Senado voy a tener que hablar incluso con personas con las que no querría hablar, pero ya no me represento a mí, represento al pueblo argentino, en caso de que me elijan”, analizó la candidata a vice en entrevista con LN+.

Villarruel dijo: “Tenemos que hablar con otros porque la Argentina que viene después del 10 de diciembre incluye un conflicto, una grieta constante”. Además, manifestó su inclinación por el sindicalista José Ignacio Rucci porque “no me gustan los del presente” y se refirió al armado de las listas de La Libertad Avanza, luego de que en el debate Bullrich acusara a Milei de tener “chorros”, a lo que el candidato presidencial respondió: “Vos también”.

“Vivimos un ataque constante desde hace meses por el tema de la conformación de las listas. A mí no me consta que haya ningún delincuente y, en eso, tengo que ser bien franca. No me consta. Gente de otro lado, sí. Tenemos gente que ha estado en su momento en el kirchnerismo y en Cambiemos y esa gente no se menciona”, disparó Villarruel, quien reconoció: “Hablamos mucho de esto”.