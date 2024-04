A Pagano le habrían mandado una foto íntima

Después de su internación, Marcela Pagano estaría dispuesta a renunciar a la integración de la comisión de Juicio Político, aunque no quiere desconocer lo actuado. "No me pidas que haga algo ilegal", fue lo último que le dijo al riojano Martín Menem cuando el apriete y las amenazas contra ella se intensificaban la semana pasada.

Según fuentes parlamentarias, lo que estaría reñido con la ley sería dar por tierra con la conformación de la comisión, cuyas actas llevan la firma de 17 diputados. Para colmo, 15 son de la oposición, dos de los presentes fueron presidentes de la Cámara Baja (Cecilia Moreau y Emilio Monzó) y tanto el radical Fernando Carabajal como la legisladora Paula Oliveto se niegan a dar marcha atrás.

En ese contexto, el capricho de Karina Milei contra Pagano gatilló la preocupación y la solidaridad de otros miembros de la bancada libertaria con la periodista, que hasta el momento sigue siendo presidenta de la Comisión de Juicio Político. Luego de que LPO publicara que la seguían, las amenazas e intimidaciones no se detuvieron: Pagano recibió en su teléfono fotos que le habrían tomado mientras se encontraba en una cita con una persona que estaba conociendo.

Ese hostigamiento y la violación de su intimidad precipitaron rumores sobre la chance de que otros espacios que integran La Libertad Avanza (LLA) sigan los pasos del MID que conduce Oscar Zago. El ex radical se llevó consigo dos legisladores más, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez, y aunque propuso que la bancada se constituyera como interbloque, su sucesor en LLA, Gabriel Bornoroni, le negó hasta ahora esa concesión.