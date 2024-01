A pedido del público, vuelve Wonka

¿Quién fue Willy Wonka antes de convertirse en el mayor fabricante de chocolate y caramelos de todo el mundo? Su historia plasma los comienzos vívidos y míticos de un imaginativo joven inventor, que no tardará en convertirse en el famoso Mozart del chocolate. El joven se embarca en una misión para difundir alegría a través de sus invenciones, que rápidamente se convierten en un fenómeno y llamarán la atención del “Cartel del Chocolate”. La historia de Wonka estará también marcada por su madre y por su amistad con un joven huérfano.

Por supuesto, esta no es la primera vez que vemos al personaje imaginado por Dahl. La imprescindible “Willy Wonka y su Fábrica de Chocolate” (1971) nos lo presentó con Gene Wilder, capaz de convencer a la audiencia de que siempre escondía algo tras una sincera sonrisa de ojos tristes. Luego llegó “Charlie y la Fábrica de Chocolate” (2005), en donde Johnny Depp tornó aún más icónico al personaje, en una de las mejores películas de Tim Burton. Y el director de “Wonka”, Paul King, tuvo claro desde el principio que Timothée Chalamet sería el protagonista de esta versión musical: “Fue una oferta directa porque él es genial y era la única persona en mi mente que podía hacerlo”.

King conocía la trayectoria de Chalamet aún antes de que se catapultara a la fama con su carrera cinematográfica, dado que en YouTube están colgadas las actuaciones musicales que hizo el intérprete durante su época de instituto. “Y tienen cientos de miles de visitas”, dice. “Así que sabía que Timmy Chalamet cantaba y bailaba muy bien. Sabía que eso estaba en su arsenal, pero no sabía lo bueno que era. Cuando hablé con él se mostró muy entusiasmado. Había bailado claqué en el instituto y me dijo que le gustaría enseñarle a la gente que sabe hacerlo. Ciertamente, traté de tener personajes más oscuros que en mis películas anteriores. Es un mundo más cruel y más malvado en el que Willy Wonka se encuentra. Definitivamente pude jugar con esas ideas grotescas, pero espero no dañar a una generación de niños”.

Fue hace ya unos años (concretamente en 2016) cuando se llegó al acuerdo de que la película se llevaría a cabo. David Heyman, productor de la saga de Harry Potter, lo tuvo claro desde el momento en el que se le planteó el proyecto. Finalmente, en 2021, se anunciaba públicamente que el largometraje seguiría adelante, aunque el casting para encontrar al futuro Wonka resultó un proceso bastante arduo. Entre los candidatos principales se encontraban Tom Holland, el más reciente Spider-Man; Donald Glover, conocido como Childish Gambino; e incluso el polémico Ezra Miller. Finalmente, fue Chalamet el elegido para el papel, siendo de esta manera, la primera vez que el actor se enfrentaba a cantar y bailar en la gran pantalla.

CINE TEATRO ESPAÑOL (12, 13, 15, 16 y 17 de enero):

22:00 Hs. WONKA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (13 y 14 de enero):

22:00 Hs. WONKA (2D doblada)

Género: Fantasía, musical

Origen: USA Título original: Wonka

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 56 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Paul King

Guión: Simon Farnaby, Paul King

Producción: David Heyman, Alexandra Derbyshire, Luke Kelly

Música: Joby Talbot

Fotografía: Chung-hoon Chung Edición: Mark Everson

Reparto:

Timothée Chalamet (Willy Wonka), Calah Lane (Noodle), Keegan-Michael Key (Jefe de Policía), Paterson Joseph (Arthur Slugworth), Matt Lucas (Prodnose), Mathew Baynton (Ficklegruber), Sally Hawkins (Madre de Willy Wonka), Rowan Atkinson (Padre Julius), Jim Carter (Abacus Crunch), Tom Davis (Bleacher), Olivia Colman (Mrs. Scrubbit), Hugh Grant (Oompa-Loompa), Natasha Rothwell (Piper Benz), Rich Fulcher (Larry), Rakhee Thakrar (Lottie Bell)