Aberrante historia detrás de la bandera "Ni Uno Menos" 

En 2021 la ciudad santafesina San José del Rincón se vio sacudida por la denuncia realizada por una joven contra su tío, un transportista escolar conocido del lugar, quien la habría violado durante ocho años. Ese caso, conocido mediáticamente como Caso M, sirvió de puntapié inicial para que muchas mujeres de la zona se animaran a hablar sobre los abusos que habían sufrido también por parte de entrenadores de atletismo, algunos de ellos ocurridos hace casi dos décadas, y así iniciaron varias detenciones en el marco de la causa que tiene conmocionada a la ciudad.

En las últimas semanas, el horror volvió a ser noticia debido a una pancarta utilizada por los futbolistas del club local El CADI, quienes saltaron al campo de juego el sábado 10 de septiembre con el lema “Ni uno menos”, para pedir la libertad de uno de Jorge Ulises Pereyra, el transportista escolar imputado por “abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda” y en “concurso ideal por corrupción de menores”. Según explicaron fuentes locales a Infobae, uno de los jugadores del plantel es familiar directo del acusado, quien aún espera por el juicio que se realizará en 2023.

La utilización del eslogan Ni Uno Menos, parafraseando el Ni Una Menos, principal consigna del movimiento feminista argentino que se creó con la finalidad de dar visibilidad a los casos de femicidios sucedidos en el país, fue lo que más molestó de la actitud de los futbolistas y generó revuelo en la ciudad.

Desde la organización Mesa Ni Una Menos Rincón contaron a Infobae sobre la indignación que sintieron al ver la imagen de los jugadores del club que milita al torneo de Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol (LSF) con esa pancarta: “La bandera la venía usando la familia (de Pereyra) cuando iban a tribunales, pero nunca pensamos que iban a llegar al club. Si la familia quería reclamar porque entiende que son falsas denuncias, hubieran hecho otro cartel. Sabemos que hay hombres que sufren, pero este no es el camino, este no era el mensaje”.

El movimiento feminista local sostiene que esto es culpa de la falta de concientización que hay en los clubes con respecto a los temas de género, por eso mantuvieron en los últimos días una reunión con un equipo de especialistas de la provincia de Santa Fe y avanzaron en cómo tomar medidas para poder capacitar a la comisión de El CADI y a los deportistas para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder.

Por otra parte, el club evitó hacer declaraciones públicas al respecto y quien sí habló fue el vicepresidente de la institución, Walter Escalante, quien en diálogo con Rosario3 explicó por qué no tomarán ninguna medida contra el futbolista que llevó la bandera de Ni Uno Menos: “Vemos al responsable del hecho como una víctima de esta situación. Tratamos el hecho desde puertas adentro. Lo de afuera lo dejamos en manos de la Justicia. Desde el club nos dedicamos a cumplir nuestra función”.

En este sentido, agregó: “Nos reunimos con él, le explicamos la situación y el proceder que tuvo. No lo sancionamos porque lo vimos como víctima, pero le explicamos los procedimientos”. Además, aseguró que dese la comisión directiva desconocían que el equipo saltaría al terreno de juego con esa bandera.

Desde Mesa Ni Una Menos Rincón insistieron en que ellas comprenden que el futbolista puede tener una postura de defensa hacia su padre, pero que una buena medida sería pedir una disculpa por la utilización del lema que resultó “una burla” hacia el movimiento feminista. “Se puede entender el enojo o la desesperación del futbolista porque su papá está preso, pero no esta no era la manera y no en la cancha. Ese lema es de las mujeres que venimos luchando porque cada 27 horas nos matan”. También sostuvieron que una buena acción sería promover capacitaciones de género para deportistas, entrenadores y dirigentes, con el fin de evitar que algo así ocurra nuevamente.