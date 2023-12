Abogados locales van con sus denuncias a Nación

En la sede del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, ubicada en la calle Juan B. Justo al 300, los integrantes del Observatorio de Familia de esa entidad brindaron este viernes una conferencia de prensa denunciando nuevamente los retrasos en la administración de Justicia que afecta a niños, adolescentes y sus familiares más cercanos, sobre todo padres y madres.

Tal como lo habían hecho en el agosto con una movilización hacia la Oficina de Familia de la calle Pellegrini, hoy aseguraron que llevarán sus denuncias al Ministerio de Justicia de la Nación y no se descarta una posterior movilización en Comodoro, con presencia de las familias que se movilizaron porque sienten que la Justicia demora decisiones en situaciones delicadas, mientras tolera otras.

Adriana Avila Torrente -una de las referentes del Colegio Público de Abogados- aseguró que, pese a que se visibilizó la problemática del fuero de Familia, “continuamos en la misma situación, o peor. Aquí no se modificó absolutamente nada por cuestiones políticas; falta de presupuesto; o lo que fuere”, resaltando que “a 20 días de que terminé este ciclo, no tenemos resultados como pretendíamos”, en referencia al comienzo de la feria judicial.

LA SITUACION DE LA OFICINA DEL FUERO DE FAMILIA

La Oficina Judicial de Familia se puso en funcionamiento en 2020 y actualmente se desempeñan allí los jueces Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez. Antes se conocía como Juzgados de Familia.

“Seguimos teniendo demoras de hasta 60 días, o mucho más, en situación que son realmente extremas”, dijo con preocupación la abogada al referirse a las demoras de los jueces, resaltando que

tales decisiones afectan en forma directa a los niños, niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables.

“La idea es que se haga público; que las personas que estamos defendiendo se enteren de que no es que los abogados no trabajamos, si no que desde la Oficina de Gestión Judicial del fuero de Familia no se toman los recaudos necesarios para que esto continúe en buenos términos”, apuntó Avila Torrente.

“Por una parte dicen ser directores del proceso, pero por otro lado hubo una modificación; antes era Juzgado de Familia, hoy son Oficina de Gestión Judicial que no funciona. Hoy, los jueces ya no están a cargo como directores de proceso… y sí, y a medias. Este cambio que quisieron hacer realmente fue en perjuicio de todos; de las personas justiciables o los vulnerables; niños, niñas y adolescentes”.

SIN COMPROMISO Y DENUNCIA ANTE NACION

“No está el compromiso, o por lo menos no lo han demostrado en todo este tiempo; y no solo en mi causa si no en la causa de los abogados que litigamos en Familia, en general, y esto tiene resultados negativos” aseguró la letrada. “No puede ser que las causas tengan como demora mínima 60 días”, apuntó.

Claudia Rivero, también integrante del Colegio Público de Abogados, explicó que, ante “este delicadísimo escenario” en Comodoro Rivadavia, los letrados han decidido que “una de las medidas después de la respuesta del Superior Tribunal de Justicia ha sido llamar a esta conferencia; comunicar a la población la situación en el fuero de Familia”.

Más adelante, Rivero indicó que “también vamos a impulsar una acción ante el Ministerio de Justicia de la Nación para denunciar a nuestra provincia por el retardo que tenemos de Justicia en Comodoro, y no descartamos, tampoco, llamar a una movilización convocando a todos los ciudadanos que se encuentran afectados por el retardo que tenemos en el Juzgado de Familia”.