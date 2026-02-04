Referentes de organizaciones ambientales y turistas realizaron este miércoles un abrazo simbólico al glaciar Perito Moreno, en rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares.

La manifestación tuvo como escenario las pasarelas del parque nacional y su objetivo fue el de visibilizar la preocupación por el posible impacto que estos cambios podrían generar sobre los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce para las actuales y futuras generaciones.

Los participantes expresaron que cualquier avance sobre la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno de Javier Milei pone en riesgo la protección de ecosistemas clave y habilita actividades que podrían afectar de manera irreversible los recursos naturales. En ese sentido, remarcaron que la normativa vigente es una herramienta fundamental para resguardar el agua frente a intereses extractivos.

"Defender los glaciares es defender el agua y la vida", fue uno de los lemas de la convocatoria, al tiempo que se advirtió sobre la necesidad de sostener políticas públicas que prioricen el cuidado ambiental por sobre los beneficios económicos de corto plazo.

Desde los espacios organizadores destacaron que este tipo de acciones buscan generar conciencia y evitar que se naturalicen decisiones que puedan comprometer el acceso al agua potable y la preservación de los glaciares, un patrimonio natural de Santa Cruz y de toda la Argentina.