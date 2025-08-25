Abren convocatoria para la adopción de una adolescente de 15 años

La iniciativa se enmarca dentro del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la Provincia de Chubut.
Requisitos y plazos
Las personas y/o familias interesadas deben estar dispuestas a ofrecer un entorno de afecto y protección, además de comprometerse a:
Acompañar y potenciar los recursos singulares de la adolescente.
Aceptar y respetar su historia de origen.
Sostener el vínculo y la comunicación con sus hermanos.
Aquellos que deseen postularse deben enviar una nota simple con una copia de su DNI, domicilio y teléfono, manifestando su predisposición para asumir los cuidados de la adolescente. La información debe ser enviada a la dirección de correo electrónico [email protected]. La convocatoria estará abierta desde el 25 de agosto hasta el 19 de septiembre inclusive.