El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  ADOPCIONES
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Abren convocatoria para la adopción de una adolescente de 15 años

El Juzgado de Familia N.º 4 de Comodoro Rivadavia lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia o persona que quiera asumir la guarda con fines de adopción de una adolescente de 15 años.

La iniciativa se enmarca dentro del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la Provincia de Chubut.

Requisitos y plazos

Las personas y/o familias interesadas deben estar dispuestas a ofrecer un entorno de afecto y protección, además de comprometerse a:

Acompañar y potenciar los recursos singulares de la adolescente.

Aceptar y respetar su historia de origen.

Sostener el vínculo y la comunicación con sus hermanos.

Aquellos que deseen postularse deben enviar una nota simple con una copia de su DNI, domicilio y teléfono, manifestando su predisposición para asumir los cuidados de la adolescente. La información debe ser enviada a la dirección de correo electrónico [email protected]. La convocatoria estará abierta desde el 25 de agosto hasta el 19 de septiembre inclusive.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico