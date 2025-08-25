El Juzgado de Familia N.º 4 de Comodoro Rivadavia lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia o persona que quiera asumir la guarda con fines de adopción de una adolescente de 15 años.

Abren convocatoria para la adopción de una adolescente de 15 años

La iniciativa se enmarca dentro del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de la Provincia de Chubut.

Requisitos y plazos

Las personas y/o familias interesadas deben estar dispuestas a ofrecer un entorno de afecto y protección, además de comprometerse a:

Acompañar y potenciar los recursos singulares de la adolescente.

Aceptar y respetar su historia de origen.

Sostener el vínculo y la comunicación con sus hermanos.

Aquellos que deseen postularse deben enviar una nota simple con una copia de su DNI, domicilio y teléfono, manifestando su predisposición para asumir los cuidados de la adolescente. La información debe ser enviada a la dirección de correo electrónico [email protected]. La convocatoria estará abierta desde el 25 de agosto hasta el 19 de septiembre inclusive.