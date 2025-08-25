Jornada recreativa en el jardín maternal CPB San Martín

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, disfrute y reconocimiento a las infancias.

En el marco de las celebraciones por el Mes de las Infancias, este lunes los 36 niños y niñas que asisten al jardín maternal del Centro de Promoción Barrial (CPB) San Martín participaron de una jornada recreativa en un pelotero, junto a sus familias y al equipo pedagógico de la institución.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, sostuvo que “desde nuestro lugar reafirmamos el compromiso con la infancia reconociendo la riqueza y la diversidad de las familias que acompañan, cuidan y abrazan cada etapa del crecimiento de nuestros niños y niñas. Cada vínculo, cada gesto de amor, de protección y de escucha construye un presente más justo y un futuro con más oportunidades”, puntualizó la funcionaria.

Durante el Mes de las Infancias, el jardín maternal desarrolló múltiples actividades destinadas a promover la participación y el acompañamiento de las familias, en el marco de una propuesta integral de cuidado y educación para los más pequeños.

En dicho marco, la directora del CPB San Martín, Rosana Barrientos, destacó el compromiso y el acompañamiento de las familias en las actividades. “Los equipos pedagógicos estamos muy agradecidos”, remarcó.

Al respecto, la docente del jardín maternal, Lourdes Santillán, señaló la importancia de este mes “que significa el reconocimiento a las infancias”, y detalló el trabajo con las familias, al explicar que “decidimos realizar este encuentro para festejar junto a los niños, niñas y sus referentes afectivos. Estamos muy contentos, tanto el equipo del CPB como las familias”.

El jardín maternal del CPB San Martín funciona en Las Violetas 990 y recibe a niños desde los 45 días hasta los 3 años de edad. Actualmente, cuenta con cuatro salas con un total de 36 niños y niñas, quienes participan diariamente de distintas propuestas educativas y recreativas que favorecen su desarrollo integral.