Abuso policial contra un juez y su esposa

Discusiones, forcejeos y detenciones en un supermercado neuquino tuvieron como protagonistas a un juez penal y a su esposa. Desde la Policía se comunicó que no se brindará información y que está todo en manos de la Justicia. Desde la fiscalía se explicó que se investiga lo sucedido dentro del comercio y, por su parte, el magistrado denunció que fue detenido ilegalmente.

Todo ocurrió el sábado a la tarde en el hipermercado ubicado sobre calle Antártida Argentina al 1000 de Neuquén capital. Alrededor de las 15, el magistrado Diego Piedrabuena y su esposa estaban en la línea de cajas para abonar la mercadería. En ese momento, el cajero le manifestó al hombre que solo podía estar uno solo, por lo que se alejó un poco. Sin embargo, la discusión siguió y en ese momento el juez salió de la zona del supermercado y entró a la parte del shopping.

"Me siguió, me tironeó y me tiró al piso", expresó a LM Neuquén el juez Piedrabuena consultado sobre la detención. Según explicó el magistrado: "No hay ninguna explicación de por qué me tiraron al piso y me querían arrestar. En ningún momento me dijeron por qué me llevaban detenido".

LA ESPOSA TAMBIEN

Así, confió que cuando su esposa vio que lo tenían tirado en el piso, intercedió y empujó al policía que lo tenía. "Yo estoy operado y me protegía, en ningún momento lo agredió. Mi esposa lo empujó y ahí apareció una mujer policía. Nos llevaron a los dos a la zona que va a los baños para que nadie viera y ahí le pegaron a ella", agregó.

Fue en ese momento, según los dichos del juez, que procedieron a esposarlo y le pidieron que se identificara. "Esto no terminó en un caso como el de Sergio Ávalos y Facundo Agüero porque mientras le estaban pegando a mi mujer en el piso, me identificaron y ahí se enteraron de que era juez. Por eso no terminó en un caso como esos", afirmó el magistrado.

El matrimonio fue trasladado a la Comisaría Primera, donde alrededor de las 17:30 fueron liberados. "Recién ahí me entero que hicieron un oficio por atentado y resistencia a la autoridad, cuando les pregunté '¿qué atentado?', me responden que mi esposa agredió al policía hombre y a la policía mujer", sostuvo y agregó que tras ello fueron revisados por un médico que constató las lesiones que tenía su esposa.

Por la detención, desde la Policía se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Silvia Moreira, quien ordenó que se entreviste a los dos policías, al personal de seguridad, que se periten los videos de las cámaras de seguridad y que tantos los policías como el matrimonio fueran examinados por un médico.

"Se está analizando lo sucedido y de ahí se verá si surge algún delito o no", explicaron fuentes de la fiscalía y, por ejemplo, se indicó que en el caso de que el magistrado haya insultado al cajero, no sería un delito, sino una contravención. "Ahora bien, si lo amenazó de muerte, es otra cosa. Todo eso se sabrá de las evidencias recabadas en la causa", agregaron.

Por su parte, una vez en libertad, el magistrado denunció penalmente a los policías por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.

"No hay ninguna explicación de la detención. Las cámaras muestran que el policía me sigue y me tira al piso", sostuvo el juez penal Piedrabuena y agregó: "Por la forma en que estaba vestido, de jogging, y porque soy morocho, soy el target de las personas que suelen abusar. No terminó peor porque cuando di mi nombre alguien se dio cuenta de que soy juez".