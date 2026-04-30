Denuncian a una empleada de Rentas: robaba datos de tarjetas de crédito y hacía compras

Una funcionaria de la Agencia de Recaudación fue denunciada por las autoridades del organismo. Aseguran que robaba datos de ciudadanos para hacer compras.

La Agencia de Recaudación de Río Negro realizó una denuncia penal contra una empleada del organismo. La acusan de robar datos de tarjetas de crédito utilizadas en planes de pago para realizar compras a través de internet. La funcionaria fue separada del cargo de manera preventiva.

El caso fue expuesto ante la Justicia por el propio titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, y derivó en una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía investiga "presuntas "irregularidades" en el manejo de datos bancarios y su utilización para hacer compras a nombre de terceros.

Hasta el momento, se habría detectado la participación de una sola persona, pero no se descarta la inclusión de alguna otra, en el marco de esta investigación iniciada a mediados de marzo de 2026.

El Ministerio Público Fiscal confirmó la existencia de una denuncia presentada en Viedma. La investigación se encuentra en etapa preliminar para corroborar la veracidad de los hechos denunciados por Palmieri. Aún no hay personas imputadas, por lo que la identidad de la profesional apuntada se mantiene bajo reserva.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de la capital de Río Negro pidió informes a distintos organismos y también a sucursales bancarias para confirmar detalles de los movimientos sospechados, informó Noticias Net.

Sobre el dinero que podría haber sido defraudado, se precisó que todavía se están haciendo análisis con el equipo de contadores de la Procuración General, para el sustento probatorio, tras lo cual se podría avanzar a una potencial formulación de cargos o no.