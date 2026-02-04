Adolescentes de Patria Grande recorrieron Restinga Alí en una salida recreativa de verano

Un grupo de jóvenes de zona sur participó de una jornada al aire libre en la playa de Restinga Alí, con actividades adaptadas al clima y un fuerte eje en la integración y el arraigo local.

Diecisiete adolescentes que asisten al espacio sociocultural Patria Grande realizaron este miércoles una salida recreativa al barrio Restinga Alí como parte de las propuestas de verano impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del Municipio. La iniciativa buscó ampliar el horizonte de experiencias de los jóvenes, acercándolos a sectores de la ciudad que, por la distancia, no suelen formar parte de su vida cotidiana.

La visita constituyó la tercera actividad de este tipo organizada durante el receso estival. El programa apunta a promover el deporte, el disfrute del tiempo libre y el conocimiento del entorno urbano y natural, especialmente de las playas de la zona norte, que resultan poco accesibles para muchos adolescentes de la zona sur.

Si bien las condiciones climáticas impidieron realizar actividades acuáticas, la jornada se desarrolló con juegos deportivos y dinámicas grupales, pensadas para sostener el espíritu recreativo y el trabajo colectivo. Desde la organización destacaron que este tipo de propuestas favorecen la adaptación pedagógica, la convivencia y el acompañamiento juvenil durante las vacaciones.

La directora de Patria Grande, Emilse Otermi, explicó que el objetivo fue “ofrecer una experiencia distinta a la rutina diaria”. En ese sentido, señaló que, ante la imposibilidad de permanecer en la playa, se optó por actividades recreativas y deportivas diseñadas por los profesores, que permitieron trabajar otros aspectos del encuentro grupal.

Otermi también subrayó el valor simbólico de la salida, al remarcar que Restinga Alí es un sector poco conocido incluso para algunos adultos. “Para muchos chicos es la primera vez que visitan esta playa. Hay jóvenes nuevos en el espacio y varios no habían participado antes de salidas, por lo que la experiencia fue doblemente significativa”, concluyó.