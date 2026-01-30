Adolescentes en Redes continúa con propuestas recreativas

Las actividades están orientadas a adolescentes de entre 12 y 18 años y tienen como objetivo generar espacios de encuentro, recreación y socialización.

En el marco de las actividades de verano, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, en articulación con Comodoro Deportes, lleva adelante jornadas recreativas destinadas a jóvenes que forman parte del programa Adolescentes en Redes, con propuestas al aire libre en la costanera de la ciudad.

Los asistentes participan regularmente de las actividades los lunes, miércoles y viernes en el Gimnasio Gatti. La jornada recreativa de este viernes contó con la presencia de jóvenes de los barrios Abel Amaya y Máximo Abásolo.

Al respecto, Daiana Torres, profesora a cargo de las actividades recreativas de verano, señaló que “desarrollamos propuestas lúdicas en la costanera céntrica y en la plaza Soberanía, con la participación de adolescentes de entre 12 y 18 años”.

Asimismo, destacó la importancia de la labor territorial y social que se realiza desde el programa, al mencionar que “trabajamos en reforzar el vínculo comunitario, sacándolos del barrio, compartiendo y haciéndolos conocer la ciudad”.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que buscan acompañar a las adolescencias, generando espacios de inclusión, participación y recreación, a partir del trabajo conjunto entre distintas áreas municipales y el aprovechamiento de los espacios públicos de la ciudad.