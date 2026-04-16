Agenda abierta en Comodoro por la Semana de los Pueblos Originarios

Con entrada libre y gratuita, del 20 al 24 de abril, habrá paneles sobre educación intercultural, un cine debate y el encuentro comunitario.

La Dirección de Pueblos Originarios, dependiente de la Dirección de Protección Integral de Derechos de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio, conmemora la semana con el objetivo de visibilizar la cultura ancestral, promover los derechos indígenas y fortalecer las miradas interculturales.

En ese sentido, se realizarán actividades que buscan generar espacios de encuentro, reflexión y diálogo en torno a las memorias, identidades y saberes de los pueblos originarios.

Al respecto, la directora de Pueblos Originarios, Sandra Nahuel, indicó que “tenemos varias actividades que se recuerdan todos los años, desde el 19 al 25 de abril, para valorar y respetar la cultura, la historia y los derechos que los pueblos hayan adquirido”.

Asimismo, la directora explicó que las jornadas, que serán el lunes 20, miércoles 22 y viernes 24 de abril, buscan “visibilizar y promocionar distintos aspectos ancestrales, como la educación intercultural bilingüe, que es una de las pocas herramientas políticas que nos queda como pueblos originarios y que la tenemos que defender”, al tiempo que puntualizó que “el panel del lunes es la inauguración y una instancia muy importante para nosotros porque tenemos distintas miradas sobre lo que es la educación tradicional, autónoma, que sigue existiendo y está fortaleciéndose”.

Por otro lado, Nahuel puso énfasis en el trabajo que lleva adelante la Dirección de Pueblos Originarios y destacó que “no todos los municipios en la provincia del Chubut tienen una dirección” sobre el tema.

Además, la funcionaria invitó a la comunidad “para que se acerque a las distintas actividades y pueda conocer más de la cosmovisión, la cultura, el idioma, la educación y recordar que venimos de territorios ancestrales. Entre todos podemos dejar escrito para las generaciones futuras la historia de nuestros antepasados”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lunes 20 de abril

18 a 20 Conversatorio: experiencias en educación en la Semana de los Pueblos Originarios.

Lugar: Auditorio del Centro Cultural.

Exposición: lamngen prof. Soledad Cañumil, lamngen Prof. Irma Kundt y lamngen Celia Rañil, (Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas)

Presenta: Prof. Fabiana Antiñir.

Miércoles 22 de abril

18:00 Cine Debate: Cautivos de la Ciencia en la Semana de los Pueblos Originarios

Lugar: Auditorio del Centro Cultural.

Presenta: astón Fuentes de Ñankulawen Lof.

Viernes 24 de abril

15 a 18 Panel: trazos de memorias Mapuches-Tehuelches en Comodoro Rivadavia

Lugar: CEPTur

Moderan: Mauricio Ruiz, Claudia Amarillo y Sandra Nahuel.