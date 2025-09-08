Agrelo y la decisión de no probar

El ganador de la Etapa Regular del TC, de gran desempeño con su Toyota Camry, no ensayará previo al inicio de la Copa de Oro.

Marcelo Agrelo tuvo una primera parte de campeonato más que satisfactoria y con un gran rendimiento de su Toyota Camry. El piloto de Rada Tilly, salvo en la segunda fecha en El Calafate que finalizó 11 y la exclusión en Termas de Rio Hondo, siempre terminó las carreras entre los mejores 10. No solo se repite este patrón en finales, sino también en clasificaciones: tan solo en la segunda fecha que clasificó 17°, en todas las demás siempre estuvo en el Top10 además de quedarse con la pole position en Toay y Santiago del Estero. Por dicha performance logró llevarse la Etapa Regular por primera vez él y la marca Toyota, informó la página de la ACTC.

“El auto funciona perfecto, pero no solo de este año sino desde el año pasado que se puso en pista. Desde Buenos Aires de 2024 siempre fue top10, funciona muy bien, el Maquin Parts hace un trabajo bárbaro y que sea competitivo es una tranquilidad y más aún en clasificaciones con lo difícil que está el Turismo Carretera”, comentó Agrelo que estrenó su Camry Nueva Generación en la fecha 10 de la temporada pasada y desde allí, en clasificaciones, resultó: 23° en San Luis, 8° en Paraná y San Nicolás, 2° en Toay y 4°La Plata

LE DECISION DE NO PROBAR

“Fue una cuestión de presupuesto. Hacer una prueba requiere un gasto económico importante y no estamos en condiciones de afrontar ese gasto. Una prueba ayuda y es necesaria, te da mucha información que podes recabar pero el hecho de que el auto funciona bien a uno lo deja tranquilo aunque hubiese sido bueno poder haber realizado una prueba”.