Catorce sudamericanos en el top 100 del TCR World Ranking

El radatilense Ignacio Montenegro con unidades de TCR Spain, TCR Europe y FIA TCR World Tour cierra el top ten del ránking.

A poco menos de tres meses para la final del TCR World Ranking, los pilotos sudamericanos siguen destácandose entre los primeros cien del mundo y cuatro de ellos están en el ”top ten”.

Los primeros representantes sudamericanos son dos de los que participan en el FIA TCR World Tour. Esteban Guerrieri, que supo ser número uno del mundo hace unas semanas atrás, esta semana aparece en el tercer lugar y el sexto es Santiago Urrutia que lleva en el mundial una larga alianza con el Lynk & Co. de Cyan Racing. El argentino y el uruguayo, junto al francés Yann Ehrlacher, están en plena pelea por el título del World Tour.

Recién anunciado para ser parte de la divisional de TCR en IMSA, Franco Girolami se ubica en el séptimo lugar del mundo, manteniendo los puntos del año pasado en TCR Europe y algunos de 2023 de TCR Italy. Cabe recordar que la sumatoria se hace con los últimos veinte resultados que tiene vigencia de dos años.

El radatilense Ignacio Montenegro con unidades de TCR Spain, TCR Europe y FIA TCR World Tour cierra el top ten del ránking. Cerca de él, aparecen los argentinos Néstor Girolami y Leonel Pernía, duodécimo y décimo tercero, respectivamente.

Pernía es el mejor de los pilotos que hoy está compitiendo en TCR South America Banco BRB. El argentino está liderando el campeonato y también cuenta con puntos de su participación en el mundial cuando fue a Monza.

Dentro de los primeros cincuenta, también aparecen el uruguayo Juan Manuel Casella (16°), el argentino Juan Angel Rosso (30°) y los brasileños Pedro Cardoso (33°), campeón de TCR Brasil Banco BRB, y Raphael Reis (42°), el único piloto que corrió todas las carreras de la historia de TCR South America.

Fabián Yannantuoni (60°), Fabricio Pezzini (69°), Nelson Piquet Jr. (91°) y Matías Rossi (94°), completan los catorce representantes de la región entre los primeros cien del ránking mundial.

Cabe destacar que la final mundial será del 21 al 23 de noviembre en el Autódromo de Vallelunga (Italia). La misma será realizada todos los años impares (alternado con los FIA Motorsport Games) y, en un principio no contará con los pilotos que hayan corrido la temporada completa el FIA TCR World Tour.