Stang en el TRV6 y Hamze en el TR Series triunfaron en el sprint

La actividad de la 7ª fecha se desarrolló en el autódromo de Junín, en un sábado que estuvo pasado por el agua.

El “Gran Premio Bringeri”, que por la 7º fecha del 31° Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA hace epicentro en el autódromo “Eusebio Marcilla” Ciudad de Junín, disputó el sprint en una tarde de sábado con lluvia donde Emiliano Stang resultó ser el ganador con el Fiat Cronos #162 del Octanos Competición.

El primer golpe de escena que tuvo el sprint, fue el problema que tuvo en la caja el líder del torneo Facundo Aldrighetti en el Lexus #83 del Halcón Motorsport. Por ese motivo, el de Villa Regina no pudo salir a pista y se quedó sin poder sumar puntos para el campeonato.

Al apagarse el semáforo quien tomó la punta fue Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del LFB Racing Team luego de una gran maniobra en la primera curva sobre Mauricio Hidalgo (Lexus #169 - INI Racing Team). Cumplidos dos giros, Emiliano Stang consiguió avanzar sobre Hidalgo e Irazusta.

Con tres vueltas, salió el auto de seguridad por el despiste del local Lucas Gambarte con el Lexus #113 del JLS Motorsport-Corsi Sport, producto de un toque con Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 - Halcón Motorsport). Recién en el quinto giro se reanudó con un Emiliano Stang que logró sacar diferencias, hasta que nuevamente el protagonista fue el auto de seguridad por la salida de pista de Carlos Guttlein.

Llegó la bandera a cuadros y Emiliano Stang fue el ganador con el Fiat Cronos #162 del Octanos Competición cumpliendo las 10 diez vueltas con un tiempo de 21m13s879/1000 a una velocidad promedio de 146,062 km/h. Segundo quedó Alejandro Irazusta con el Lexus #92 del INI Racing Team a 2.948/1000 y tercero concluyó Mauricio Hidalgo con el Lexus #169 del INI Racing Team a 6.498/1000. El piloto de Marcos Paz cerró el “2-3” para el equipo de Cristian Taborda.

En el sprint del Top Race Series Adrián Hamze fue el ganador luego de dominar de principio a fin con el Fiat Cronos #69 del Octanos Competición cumpliendo las 10 vueltas con un tiempo de 22m01s642/1000 a una velocidad promedio de 132,413 km/h. Zamir Hamze con el Fiat Cronos #14 y Ayrton Gardoqui con el Fiat Cronos #15 completaron el tridente de la escudería de Christian Martínez.

La actividad del “Gran Premio Bringeri” de la 7º fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA continuará este domingo a las 11:20 con la final a 30 minutos más una vuelta con la transmisión en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo de Carburando.