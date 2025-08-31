Aldrighetti triunfó en el TRV6 y Hamze lo hizo en el TR Series

Con el clima adverso y siendo protagonista durante la final del “Gran Premio Bringeri” de la 7º fecha del 31° Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, que este fin de semana hizo epicentro en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, se disputó la final donde la victoria en el Top Race V6 quedó en manos de Facundo Aldrighetti mientras que en el Top Race Series el ganador fue Adrián Hamze.

En la primera vuelta de competencia Lucas Gambarte con el Lexus #113 del JLS Motorsports-Corsi Sport se quedaba con el primer puesto, mientras que el líder del campeonato, Facundo Aldrighetti con el Lexus #83 del Halcón Motorsports conseguía avanzar desde el tercer lugar al segundo. Llegando al segundo giro de carrera, Aldrighetti lograba tomar la punta tras el despiste de Gambarte.

Desde atrás Emiliano Stang conseguía recuperar algunas posiciones luego de tener un incidente en la tanda libre del domingo a la mañana. Con tres giros el auto de seguridad aparecía por el despiste de Alejandro Irazusta.

En la vuelta seis se reanudaba la final con Aldrighetti liderando sobre su compañero de equipo y teniendo de cerca a Mauricio Hidalgo con el Lexus #169 del INI Racing Team. Atrás Gambarte buscaba recuperar puestos tras el despiste en el segundo giro. Teniendo al clima como protagonista, el auto de seguridad salía por tercera vez.

En el undécimo giro se reanudaba la competencia con Facundo Aldrighetti siendo el líder con ventaja sobre sus rivales. Pero en la última vuelta al piloto de Villa Regina se le movió el auto, quedando con poco espacio para defender el primer lugar sobre Marcelo Ciarrocchi, que lograba acercarse.

Finalmente, y sobre la línea de meta, Aldrighetti pudo mantener la primera posición para conseguir la séptima victoria en la categoría y la cuarta en la temporada con el Lexus #83 del Halcón Motorsport completando las 16 vueltas con un tiempo de 32m55s272/1000 a una velocidad promedio de 154,655 km/h. Segundo quedó Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 a 196/1000 cerrando el “1-2” del equipo de Fabián Colombin mientras que tercero fue Mauricio Hidalgo con el Lexus #169 del INI Racing Team a 9.840 del ganador. El piloto de Marcos Paz logró su primer podio en el Top Race V6 y una nueva victoria en la Copa Master.

En el Top Race Series, Adrián Hamze consiguió su primer triunfo en la divisional con el Fiat Cronos #69 del Octanos Competición completando las 16 vueltas ocn un tiempo de 33m36s250/1000 a una velocidad promedio de 143,418 km/h. Andrés “El Colo” De Vega finalizó segundo con el Ford Mustang #99 del LFB Racing Team a 282/1000 y tercero Ayrton Gardoqui con el Fiat Cronos #15 del Octanos Competición a 10.370/1000. Con vueltas menos terminó Zamir Hamze con el Fiat Cronos #14 de la escudería que dirige Christian Martínez.