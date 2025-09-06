Montenegro será uno de los invitados en los 200 Km del TC 2000

El piloto radatilense compartirá la Honda ZR-V con el tandilense Leonel Pernía. La competencia se correrá del 26 al 28 de este mes.

El Honda YPF Racing confirmó los pilotos invitados que acompañarán a Leonel y Tiago Pernía en la 19ª Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA” de la 8º fecha del 46° Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, que hará epicentro del 26 al 28 de septiembre en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, junto a la 8ª fecha del 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA y la 7º del año del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

Pernía compartirá la Honda ZR-V #1 con Ignacio Montenegro. El piloto de Rada Tilly, Chubut, que compitió en la categoría entre las temporadas 2021, 2022 y 2023, regresa luego de sumar experiencia en el automovilismo europeo. Esta será su primera vez con un SUV de la nueva era del TC2000.

Para el tetracampeón argentino de TC2000 está será su 17ª participación en los 200 Km de Buenos Aires siendo el máximo ganador: lo hizo en 4 oportunidades y de manera consecutiva todas con Renault. La primera fue el 10 de noviembre de 2019 (14ª Edición) con Damián Fineschi y las otras tres fueron junto a Antonino García el 5 de septiembre de 2021 (15ª Edición), el 2 de octubre de 2022 (16ª Edición) y el 8 de octubre de 2023 (17ª Edición). Además, junto a Matías Rossi son los pilotos que más podios tienen en los 200 Km con un total de 7 para cada uno.

Por su lado, Ignacio Montenegro estuvo en 3 oportunidades en esta tradicional carrera: una vez como invitado de Ian Reutemann (Toyota) el 21 de septiembre de 2021 y dos como titular con Gastón Iansa (Renault) el 2 de octubre de 2022 y Exequiel Bastidas (Renault) el 8 de octubre de 2023.

DIEGO CIANTINI CORRE CON TIAGO

Tiago Pernía tendrá como invitado a Diego Ciantini en la Honda ZR-V #85. El piloto de Balcarce, Buenos Aires, estará nuevamente en el TC2000 luego de ser parte de la 6º fecha el pasado 17 de agosto en General Roca donde logró el 6º puesto en la final.

Para Tiago, nacido en Dallas, Texas (Estados Unidos), será la segunda experiencia que tendrá en los 200 Km de Buenos Aires. La primera fue el 6 de octubre de 2024 (18ª Edición) en la que terminó 4º en la carrera junto a Exequiel Bastidas con Renault. Mientras que para Diego Ciantini esta será su tercera participación luego de correr como invitado de Damián Fineschi con Renault el 5 de septiembre de 2021 y de Franco Vivian con Honda el 6 de octubre de 2024.

"Estamos muy entusiasmados con las duplas que hemos conformado para esta fecha tan especial", afirmó Sebastián Martino, director del equipo. "Creemos que la combinación de experiencia y juventud nos da una gran ventaja. Tanto Leonel como Tiago tienen compañeros de gran nivel, lo que nos llena de confianza para pelear por la victoria en esta tradicional competencia".

De esta manera, el equipo Honda YPF Racing confirmó sus binomios para la carrera más esperada del año: la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires “Gran Premio YPF INFINIA”.

Foto: Prensa TC2000.