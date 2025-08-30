Leonel Pernía se quedó con la preclasificación del TC2000

El piloto tandilense, con Honda ZR-V, se quedó este sábado bajo la lluvia con el mejor tiempo en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.

Con una condición de pista totalmente distinta a los entrenamientos, este sábado por la tarde se desarrolló bajo la lluvia la pre clasificación del TC2000 en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de la ciudad de Junín, epicentro del “Gran Premio Bringeri” de la 7º fecha del 46º Campeonato Argentino YPF INFINIA 2025.

Esta fue la primera vez que los nuevos SUV giraron con malas condiciones climáticas, y fue el tetracampeón argentino Leonel Pernía el que dominó en el agua con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing con un auto de gran equilibrio y ritmo a la hora de marcar el mejor registro.

Luego de quedarse con el primer entrenamiento, el piloto de Tandil consiguió marcar un tiempo de 1m31s464/1000 a una velocidad promedio de 165,311 km/h. En el segundo puesto quedó Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Pro Racing a 255 de diferencia, mientras que tercero quedó Facundo Aldrighetti con la Chevrolet Tracker #83 del YPF Elaion Auro Pro Racing a 878 de Pernía. El de Villa Regina cerró el “2-3” del equipo que dirige Andrés Ramuzzi.

Los primeros cincos puestos los ocuparon Tiago Pernía con la Honda ZR-V #85 del Honda YPF Racing y el local Gabriel Ponce de León con la Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport.

Matías Rossi (Toyota Corolla Cross GR-S #117 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), el debutante Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet Cruze #24 – Pro Racing) y Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport) completaron los diez mejores de la pre-clasificación.

La actividad para el TC2000 continuará este domingo a las 10:05 con la clasificación que definirá el “poleman” del “Gran Premio Bringeri” y la grilla de partida de la final que se pondrá en marcha a las 12.45 a 35 minutos más una vuelta.

Todas las alternativas las podrán seguir por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play de 10.00 hs. a 13.45 hs. junto al equipo Carburando.