Agua: los camiones no alcanzan, afirman en Caleta Olivia

La puesta en marcha de un plan de contingencia para mitigar la escasez de agua en Caleta Olivia no satisface la demanda de gran parte de la comunidad.

La demanda ciudadana quedó reflejada en una marcha de protesta protagonizada por varios centenares de vecinas y vecinos por las avenidas céntricas, casi promediando la tarde de este miércoles.

Las autoridades municipales y de la empresa provincial Servicios Públicos habían anunciado en horas de la mañana un plan de contingencia enmarcado en la declaración de la Emergencia Hídrica, básicamente con la distribución de agua en camiones cisternas, fijando prioridades comunitarias.

Sin embargo, los manifestantes de diferentes barrios argumentan que ello no es suficiente para compensar la gran demanda del servicio por red, a pesar de que la distribución comenzó a regularizarse lentamente con la reactivación del volumen que aporta el acueducto que proviene del Lago Musters. Además, se indignaron al ver a un camión aguatero de la comuna regando el césped y las plantas de bulevares céntricos.

Para dar más fuerza al reclamo, la gente llevó pancartas y agitaron bidones de agua vacíos, pero conteniendo pequeñas piedras en el interior.

La marcha finalizó en la plazoleta del Gorosito, donde expusieron varios oradores, incluso un pastor evangélico, observándose la presencia de numerosos docentes afiliados a ADOSAC que este miércoles iniciaron otro paro de actividades por 72 horas en toda la provincia. El mismo tuvo un alto acatamiento en esta ciudad, aunque en rigor muchas escuelas no tuvieron actividad por falta de agua.

Imagen de WhatsApp 2025-10-29 a las 19.17.28_f904f110