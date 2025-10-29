El intendente Pablo Carrizo declaró la Emergencia Hídrica

En virtud de la situación hidrológica extrema que atraviesa Caleta Olivia, el intendente declaró la Emergencia Hídrica, por la que se busca instrumentar mecanismos para garantizar el abastecimiento de agua a todos los barrios.

Pablo Carrizo dispuso esta extrema medida por Decreto Nº 3030)25 que se dio a conocer en la noche del martes, tras una serie de reclamos de la comunidad que incluyeron bloqueos a cargadores de camiones e incluso del corte de una hora de la avenida del acceso norte.

El la normativa de referencia también se destaca que el objetivo es adoptar medidas urgentes que permitan optimizar el uso y la distribución del agua potable.

“La decisión busca priorizar el acceso al recurso esencial, fortalecer la coordinación entre las áreas municipales y organismos provinciales, y promover el uso responsable y solidario del agua por parte de toda la comunidad” se añade.

Por otra parte, para las 11:00 de este miércoles está prevista una conferencia de prensa en la que se presume estará presente el propio jefe comunal para dar a conocer mayores precisiones.