Empadronan a desocupados de Caleta Olivia

Un grupo de autoconvocados instalaron en la mañana de este miércoles en el microcentro de Caleta Olivia una mesa para inscribir en planillas a vecinos que se encuentren desocupados.

El principal referente de la iniciativa es el extrabajador petrolero Marcelo Salguero, quien resaltó que esta iniciativa no tiene connotación política y que el objetivo es conformar un padrón de gente que no tiene trabajo, o que solo posee un empleo precario.

También hizo saber que previamente tomaron contacto con algunos concejales para que ellos se ocupen de elevar las planillas a las autoridades que correspondan, ya sean referentes del Ministerio de Trabajo de la provincia, el intendente o el gobernador.

Salguero precisó además que esta iniciativa se motorizó luego de que hace pocas semanas comenzara a regir la Ley que exige que en las actividades industriales productivas la prioridad de ingreso la tenga el 90 por ciento de personas nacidas en Santa Cruz, o bien que tengan seis años de residencia en la provincia.

La convocatoria tuvo una alta repercusión ya que en esta primera jornada cerca de 300 personas de ambos sexos se inscribieron en las planillas, en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años, pero no fueron pocos los que superaban los 40 años.

“En las planillas dejamos constancia si tienen oficios y si son sostén de familia, pero no se hace ningún tipo de discriminación ya que también pueden venir chicos que no tienen ninguna experiencia laboral y además tenemos previsto replicar esta iniciativa en otras localidades de la zona norte”, indicó Salguero.