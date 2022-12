Agüero salió a defender a Lautaro Martínez

La Selección Argentina clasificó a los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022. En medio de la alegría por el avance del equipo, han aparecido algunas críticas dirigidas a Lautaro Martínez y, en esa sintonía, el Kun Agüero salió a defenderlo en declaraciones entregadas a ESPN.

El exdelantero de la Albiceleste fue sincero ante esta situación y agregó que Martínez va a ser clave en este torneo. "A mí me pasó en los Juegos Olímpicos. No la metía, no me salía una, y en la semifinal con Brasil metí dos, de la nada... De la nada, decís ¿Cómo hice? Como delantero, cuánto más pensás en hacer goles, peor es. Es mi experiencia: yo, cuando me obsesionaba, era un desastre", sostuvo.

Agüero es consciente del momento que transita el delantero de la Scaloneta y tiene la confianza en que esta situación se va a revertir. "Si le toca jugar y pensar que él no va a hacer el gol, que lo va a hacer otro. Sacarte eso. Te aseguro que, de la nada, te va a quedar ahí y es empujarla".

Argentina tendrá una dura salida ante el conjunto de Países Bajos en una contienda que se desarrollará el próximo viernes 9 de diciembre en una jornada, en la que se espera, que Martínez vuelva al sendero del gol.