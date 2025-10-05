Agustín Canapino se la ganó en el final a Matías Rossi

El piloto arrecifeño se quedó en San Nicolás con la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El comodorense Marcelo Agrelo finalizó 17º.

Y fue un duelo de grandes. Agustín Canapino, con una gran maniobra, pudo superar a Matías Rossi y ganó la segunda carrera de la Copa de Oro que se corrió en el autódromo de la ciudad de San Nicolás.

Fueron tres al hilo y este triunfo certifica el buen accionar de su Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Canning Motorsport.

La carrera estuvo signada por el estado del piso, producto de la lluvia caída en la zona del autódromo. Matías Rossi, que había largado desde el mejor lugar en la grilla, supo mantener una diferencia, aunque mínima, durante un gran porcentaje, incluso se mantuvo adelante en los dos relanzamientos, pero hacia el final de la carrera, Agustín preparó la maniobra, Matías se defendió como pudo para finalmente ceder y permitirle al piloto de Arrecifes lograr su cometido. Canapino ganó la serie, la carrera y se fue de San Nicolás más puntero que nunca en la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros.

Matías Rossi, con el Toyota Camry del Pradecon Racing, finalmente terminó en el segundo lugar a poco más de un segundo del ganador Canapino, en tanto que el último escalón del podio lo ocupó el Campeón Julián Santero con el Ford Mustang del Fispa Corse.

El cuarto lugar en la final de San Nicolás, lo ocupó el compañero de Agustín Canapino, Santiago Mangoni que triupla un Chevrolet Camaro, también atendido por el Canning Motorsport, quinto, llegó Ignacio Fain, con el Torino NG del Trotta Competición, informó la página de la ACTC.

“Pienso que el público disfrutó de una gran carrera, estoy emocionado porque no quería desperdiciar la oportunidad de ganar esta carrera aunque sabía que no era fácil teniendo al lado a un piloto de la talla de Matías (Rossi). Este circuito es muy especial para mí por todo lo que vivimos con mi papá aquí. Tuve un auto fantástico y le agradezco a todo el equipo y a Guille (Ortelli) por sus datos y la paciencia. Me voy de San Nicolás con una buena diferencia en el campeonato y eso es bárbaro”, afirmó Agustín Canapino.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, con Toyota Camry del Maquin Parts, finalizó en el 17º puesto.

La Copa de Oro, disputadas dos competencias: 1ro. Agustín Canapino, que ya ganó cuatro carreras: 108 unidades, 2do. Julián Santero: 82,4, 3ro. Santiago Mangoni: 74, 4to. Matías Rossi (de último minuto): 72,5, 5to. Marcos Landa ( de último minuto): 59,5, 6to. Mauricio Lambiris: 58,5, 7mo. José Manuel Urcera (de último minuto): 52, 8vo. Otto Fitzler: 50, 9no. Germán Todino: 45 puntos y 10mo. Marcelo Agrelo: 43,5.

Próxima carrera, 4 de noviembre en el autódromo de la ciudad de Paraná, Entre Rios.

…………………

Panorama – 25 vueltas

1º Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) 42’34”781/100

2º Matías Rossi (Toyota Camry) a 1’912/1000

3º Julián Santero (Ford Mustang) a 3’493/1000

4º Santiago Mangoni (Ford Mustang) a 3’852/1000

5º Ignacio Faín (Torino) a 4’873/1000

6º Nicolás Bonelli (Ford Mustang) a 5’236/100

7º Nicolás Trosset (Ford Mustang) a 5’731/1000

8º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 6’272/1000

9º José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 7’096/1000

10º Andrés Jakos (Toyota Camry) a 7’601/1000

17º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 15’040/1000