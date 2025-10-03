El piloto comodorense, con Toyota Camry, se presenta este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Marcelo Agrelo corre por la 2da. fecha de la Copa de Oro del TC

El Turismo Carretera dará comienzo este fin semana en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, la actividad oficial de la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, la 12ª de la temporada.

En ese contexto, tomará parte de esta nueva competencia, el piloto comodorense Marcelo Agrelo -ganador de la Etapa Regular-, que se ubica 11º en la Copa con 23 puntos y este fin de semana irá por la victoria -necesaria- que le permita pelear de lleno por la corona.

Agrelo arrancó esta segunda parte de la competencia en San Luis -ganó su serie-, pero en la final y a raíz de un toque del auto de Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), el volante del Maquin Parts, tras haber largado desde el tercer lugar, al final terminó relegado en el 34º puesto.

La actividad del TC arranca este sábado en horas de la mañana con el primer entrenamiento. Luego se realizará el segundo y más tarde la clasificación.

El domingo, mientras tanto, por la mañana se correrán las tres series -a cinco giros cada una-, mientras que la final se largará a las 13:30 a 25 vueltas o 50 minutos de duración y con transmisión de la TV Pública.

………………….

Copa de Oro

Pos Piloto Victorias Pts Marca

1º Agustín Canapino 3 61 Chevrolet Camaro

2º Julián Santero - 44 Ford Mustang

3º Mauricio Lambiris 1 43 Ford Mustang

4º Otto Fritzler 1 42,5 Toyota Camry

5º Santiago Mangoni - 38,5 Chevrolet Camaro

6º Christian Ledesma - 33 Chevrolet Camaro

7º Matías Rossi (UM) - 30,5 Toyota Camry

8º Juan Martín Trucco - 29,5 Dodge Challenger

9º Marcos Landa (UM) - 29 Chevrolet Camaro)

10º Germán Todino - 25 Ford Mustang

11º Marcelo Agrelo - 23 Toyota Camry

12º José Urcera (UM) - 22,5 Ford Mustang

13º Jeremías Olmedo - 21 Ford Mustang

14º Mariano Werner 1 10 Ford Mustang

15º Valentín Aguirre - 4 Chevrolet Camaro