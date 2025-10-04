Canapino hizo la "pole" en el TC y Agrelo clasificó 9º

El Turismo Carretera realizó en el autódromo de San Nicolás la clasificación general de la segunda fecha de la Copa de Oro.

Efectivo y contundente. Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport se quedó con la “pole” tras marcar el mejor tiempo en la sesión clasificatoria que el Turismo Carretera completó este sábado en el autódromo de la ciudad de San Nicolás, por la 12ª fecha del campeonato 2025 del TC.

Canapino, líder de la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros y ganador de las últimas dos competencias, se mantuvo expectante en los dos entrenamientos y a la hora de la vuelta rápida le sacó el mejor provecho a su Chevrolet Camaro para establecer un giro ideal y poner su nombre en lo más alto del día sábado, tras marcar un tiempo de: 1.25.779/1000, informó la página de la ACTC.

Segundo y de gran trabajo, quedó Facundo Chapur con el Torino NG del equipo Trotta Competición que logró su mejor vuelta cuando expiraba la tanda, para quedar a 471/1000 de Canapino , tercero, Matías Rossi, con el Toyota Camry a 638/1000, cuarto, Nicolás Bonelli, Ford Mustang, a 649/1000 y quinto, el campeón, Julián Santero, también con Ford Mustang, a 689/1000 del más rápido Canapino.

A Mariano Werner, líder de los dos entrenamientos, las autoridades de la prueba le retiraron el tiempo de vuelta luego de que el entrerriano golpeara el cono limitador cuando estaba segundo. Finalmente se ubicó en la posición 33ª. en la clasificación general.

Por su parte, el piloto comodorense Marcelo Agrelo, al comando del Toyota Camry atendido por el Maquin Parts Racing, terminó entre los mejores diez ya que clasificó noveno.

Con este resultado, este domingo y por la 12ª fecha del campeonato 2025 del TC, a las 10:10 hs. de la mañana se pondrá en marcha la primera con Agustín Canapino y Nicolás Bonelli, en la primera fila, un Chevrolet y un Ford, el viejo duelo del TC.

A las 10:35, arrancará la segunda batería, con Facundo Chapur y el campeón Julián Santero, compartiendo la primera fila, mientras que a las 11 se iniciará la tercera y última serie con Matías Rossi, ambos tripulando un Toyota Camry que atiende el mismo equipo, el Pradecon Racing.

……………….

Clasificación

1º Agustín Canapino (Chevroler Camaro) 1’25”779/1000

2º Facundo Chapur (Torino) a 0’471/1000

3º Matías Rossi (Toyota Camry) a 0’638/1000

4º Nicolás Bonelli (Ford Mustang) a 0’649/1000

5º Julián Santero (Ford Mustang) a 0’689/1000

6º Otto Fritzler (Toyota Camry) a 0’717/1000

7º Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a 0’751/1000

8º Germán Todino (Ford Mustang) a 0’762/1000

9º Marcelo Agrelo (Toyota Camry) a 0’782/1000

10º Jeremías Olmedo (Ford Mustang) a 0’800/1000