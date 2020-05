El Patagónico | Regionales | CORONAVIRUS - 12 mayo 2020

Ahora, la emergencia sanitaria se regirá por ley

El decreto de Arcioni no fue ratificado en la Legislatura por no obtener los dos tercios. El peronismo le retaceó apoyo porque consideró que "cercena derechos de los trabajadores". Por ello se consensuó una ley que ya no congela paritarias, por ejemplo.