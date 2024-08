Alberto Fernández renunció a la conducción del PJ

El ex mandatario había presentado una carta pero nunca se había apartado del cargo oficialmente. Finalmente, el miércoles presentó la dimisión.

El ex presidente Alberto Fernández renunció de manera "indeclinable" a la conducción del PJ nacional, cargo en el que estaba en uso de licencia desde marzo pasado.

En el documento de dimisión, Fernández sostuvo que tomó la decisión ante "la denuncia por presunta violencia de género" por parte de la ex primera dama Fabiola Yañez.

El ex mandatario había publicado una carta que nunca había presentado en el PJ por lo que recién hoy abandona el cargo.

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", subrayó Fernández en aquel texto.

En el comunicado, sostuvo que "de ninguna manera" iba a dejar "que el gobierno aproveche esta denuncia para ocultar los terribles problemas que tiene el pueblo argentino".

"Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor eh decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", agregó el ex jefe de Estado.

EL PJ PORTEÑO PIDIÓ "APARTAR DEFINITIVAMENTE" A ALBERTO FERNÁNDEZ DE LA CONDUCCIÓN DEL PJ NACIONAL

El PJ porteño pidió hoy "ponerle fin" a la licencia del ex presidente Alberto Fernández como titular del PJ nacional y "apartarlo definitivamente" de esa fuerza, tras la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex mandatario por violencia de género.

"Frente a esa gravísima denuncia, consideramos que corresponde ponerle fin a su licencia y apartarlo definitivamente de la presidencia del PJ nacional para continuar con la reorganización de la jefatura partidaria iniciada en el último congreso", señaló el PJ capitalino en un comunicado.

El PJ porteño, que conduce Mariano Recalde, aclaró que "repudia de forma contundente todo hecho de violencia de género, provenga de quien provenga".

Fernández fue imputado este miércoles por los delitos de "lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo" y por "amenazas coactivas" tras la denuncia de Yañez por violencia de género.

El apoderado del PJ, Eduardo López Wesselhoefft, aclaró el lunes último que hasta el momento "no les llegó ninguna renuncia" de Fernández, quien se encuentra de licencia desde marzo pasado en la conducción del partido.