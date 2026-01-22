Aldosivi y Defensa abrieron el torneo Apertura con un 0-0

El partido, correspondiente al interzonal, se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Aldosivi y Defensa y Justicia empataron este jueves sin goles en el partido que puso en marcha el torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro interzonal, que se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tuvo el arbitraje de Daniel Zamora.

En un duelo donde ambos estuvieron poco finos en las áreas, el elenco dirigido por Mariano Soso tuvo las jugadas más claras en los pies del delantero Juan Miritello pero sin tener el peso suficiente para ganarlo.

Durante el primer tiempo, las aproximaciones más peligrosas fueron del conjunto visitante. La más clara llegó a través de un tiro libre de Rubén Botta que exigió a Axel Werner, quien respondió con una buena intervención junto a su palo derecho.

Defensa volvió a inquietar con un desborde de Héctor David Martínez que Juan Miritello no logró definir bajo el arco, y antes del descanso Lucas Souto conectó de cabeza la última llegada de riesgo para el Tiburón.

En el complemento el trámite no mostró variantes. Aldosivi recién logró rematar con intención a los 15 minutos, mediante un disparo de Martín García que Cristopher Fiermarín controló sin inconvenientes. Del otro lado, Ayrton Portillo probó desde media distancia, aunque su remate se fue desviado.

A poco del final, en la visita, Damián Fernández recibió un tremendo golpe de su compañero Lucas Souto y quedó tendido en el piso. Luego de varios minutos, respondió y fue retirado con cuello ortopédico. En su lugar ingresó Nazareno Roselli.

En la próxima fecha, el “Tiburón” recibirá a Barracas Central -miércoles 28-, mientras que el “Halcón” visitará un día después a Deportivo Riestra.