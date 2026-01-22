La propuesta finalizará los primeros días de febrero, con actividades lúdicas, recreativas y deportivas en 20 sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Con una gran convocatoria se cumple la 3ª semana de la Colonia de Verano

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto con Martín Gurisich, a cargo de la dirección de Deportes municipal, este jueves, recorrieron las colonias que se desarrollan en las sedes de las escuelas; 111 (kilómetro 5) 722 (Palazzo) y la sede del Gimnasio municipal Nº2, compartiendo la jornada con niñas y niños y sumándose a las actividades recreativas.

La propuesta municipal en toda la ciudad cuenta con la participación de más de 5 mil personas en las modalidades recreativas, predeportivas, discapacidad y adultos mayores.

Las colonias, como todos los años, contemplan diversas actividades lúdicas y deportivas, priorizando la inclusión social, la recreación y el encuentro.

El programa se organiza en colonias Recreativas para niños y niñas de 5 a 11 años, Predeportivas para adolescentes de 12 a 14 años, además de propuestas específicas para adultos mayores y personas con discapacidad, sumando también la participación de las áreas de Diversidad y Juventud.

Miguel Márquez, uno de los coordinadores de la sede Escuela 211, comentó como han sido estas primeras semanas con los pequeños colonos. “Por suerte venimos muy bien, con buena cantidad de chicos, entre 120 o 130 nenes, lo que quiere decir que se está trabajando bien, los nenes contentos, divirtiéndose y sumado a que los días están lindos podemos aprovechar a full el verano”.

Daniel Almendra, referente de la sede Escuela 722 de Palazzo, por su lado, señaló que “este año tenemos cuatro profes nuevos, también la mayoría de los profes son de las actividades de la sede, y ya conocen el lugar, se identifican con los chicos. Los colonos están contentos, cada vez que hacemos alguna temática se preparan, tienen mucha predisposición. La comunidad, los chicos y los padres acompañan muchísimo”.

Evangelina Nahuel, una de las coordinadoras de la sede Escuela 111 de kilómetro 5, manifestó que las primeras semanas de las colonias han sido sumamente gratificante, en lo que respecta a la convocatoria en zona norte. “Estamos felices, los padres y los chicos apuestan por las colonias. Nosotros estamos con un plantel de profes nuevos. Los chicos están muy contentos con todo, hay diversidad de actividades, temáticas y siempre se siguen sumando” contó.

Rebeca Loncón, coordinadora de la sede Gimnasio municipal Nº 2, explicó que desde las primeras semanas hasta el momento son un total de 240 colonos. “La verdad que hemos crecido bastante estas semanas con la cantidad de inscriptos, se siguen sumando muchos chicos y nos pone muy contentos”.