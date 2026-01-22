David Trezeguet se suma a River en un nuevo rol institucional

El exfutbolista, campeón del mundo y con experiencia como embajador de Juventus, fue oficializado en una función orientada a la vinculación y representación del club, con foco en el desarrollo de alianzas estratégicas y el fortalecimiento del posicionamiento institucional de River.

David Trezeguet fue presentado oficialmente en un nuevo rol institucional orientado a la vinculación y representación de River Plate, con el objetivo de acompañar la estrategia de relacionamiento, el desarrollo de alianzas y la proyección institucional del club. La presentación se realizó junto al presidente, Stefano Di Carlo.

Con una historia estrechamente ligada al club, una extensa trayectoria como jugador en la élite del fútbol mundial y experiencia en funciones de representación institucional en Juventus, Trezeguet se incorpora como una figura de referencia para continuar fortaleciendo el posicionamiento de River. En este marco, trabajará de manera articulada con las áreas de Institucional, Marketing y Comercial, colaborando en el diseño y la ejecución de iniciativas que generen nuevas oportunidades de valor para la institución.

En el marco de sus funciones, David Trezeguet participará en:

- El armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones.

- El acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors y partners del club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

- La representación institucional y deportiva del club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación.

- Instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave (locales y, cuando corresponda, del exterior), en coordinación con las áreas correspondientes del club.

De esta manera, River continúa fortaleciendo su estructura institucional y su estrategia de crecimiento, incorporando a una figura con identidad, trayectoria y visión, en línea con el trabajo sostenido que impulsa el posicionamiento y la proyección de la marca River Plate.