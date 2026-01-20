Mastantuono hizo su primer gol en Champions y Real Madrid ganó 6-1

El mediocampista argentino, que jugó como titular, anotó el tercer tanto del “Merengue” en la goleada ante el Mónaco de Francia.

El argentino Franco Mastantuono marcó este martes su primer gol en la Champions League en la contundente victoria del Real Madrid ante el Mónaco de Francia por 6-1.

El ex River Plate, que jugó en gran nivel, fue autor del tercer gol del elenco “merengue”, que de esa manera volvió al triunfo tras dos derrotas.

El ‘30’ del Real volvió a ser titular por segunda vez en tres partidos, recuperando protagonismo en el equipo con la llegada de Alvaro Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso como entrenador el último 12 de enero.

En el primer partido de Arbeloa como técnico fue titular y disputó 77 minutos, aportando también un gol aunque el partido terminó con resultado adverso para un Real Madrid que fue eliminado en octavos de Copa del Rey contra el Albacete (3-2), rival de Segunda división.

En el siguiente partido fue suplente, pero el argentino salió al césped tras el descanso y tuvo buenos minutos ante el Levante que le valieron la titularidad como extremo derecho en la Liga de Campeones.

Los otros goles del “Merengue” los marcaron el francés Kylian Mbappé -dos-, Kehrer en contra, el brasileño Viniciuis y el británico Bellingham. El gol de los franceses lo marcó Teze.