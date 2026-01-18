River venció por penales a Peñarol

El comodorense Ian Subiabre puso el 4-2 en el amistoso jugado en Maldonado. Antes, el arquero Santiago Beltrán había atajado un penal.

River Plate venció este sábado por penales a Peñarol de Montevideo por 4-2 en un intenso amistoso de pretemporada jugado en el estadio Domingo Burgueño de la ciudad de Maldonado, en Uruguay.

Al término de los 90’ del partido, que tuvo el arbitraje del uruguayo Javier Burgos, habían terminado con el marcador en blanco.

Con la presentación de Aníbal Moreno en su estreno con la camiseta del “Millonario”, River controló el mediocampo y el juego en el primer tramo del partido: tuvo la posesión y algunas llegadas de peligro desde los costados, con desbordes y centros que exigieron a la defensa uruguaya. En la más clara, Juan Fernando Quintero habilitó con un pase perfecto a Matías Viña, que definió apenas desviado. Peñarol tuvo su chance en los pies de Abel Hernández, pero Santiago Beltrán achicó rápido para despejar el peligro.

En el complemento, River encontró mayor fluidez en ataque con los ingresos de Tomás Galván y el comodorense Ian Subiabre, quien, después de una muy buen acción colectiva, exigió al arquero en la mejor oportunidad del “Millonario” en todo el segundo tiempo. Si bien River siguió generando llegadas, el 0-0 marcó el final del tiempo reglamentario.

En los penales, el equipo de Gallardo terminó marcando la superioridad que había mostrado en los 90. La efectividad de Salas, Galoppo, Galván y Subiabre, sumada a la atajada de Beltrán ante el remate de Alegre, le terminaron dando la victoria a River, que finaliza con una nueva victoria su paso por Uruguay y ya se prepara para volver a jugar por los puntos en su debut ante Barracas Central en el torneo Apertura.