Aldosivi y Huracán repartieron puntos en Mar del Plata

Igualaron sin goles en uno de los partidos que dio continuidad a la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Aldosivi y Huracán empataron este lunes 0 a 0 en el marco de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol

El partido, que se jugó en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tuvo el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Durante los primeros minutos de juego, pasó muy poco, con las infracciones como protagonistas. El balón cada vez era más del “Globo” que además en un campo rápido, lo manejaba con buen criterio pero sin entrar en el área.

El “Tiburón” prácticamente no podía combinar cuando tenía el balón y estaba atento a la marca, cubriendo espacios, pero sin ser protagonistas.

La primera del partido fue un intento de Juan Bisanz que ganó por izquierda donde le ganó a dos defensores para meterse en el área y rematar casi sin ángulo. Werner sacó el balón al córner cuando tenía opciones de pase con compañeros sólos el delantero del conjunto de Parque Patricios.

Después de varios minutos sin inquietar, aparecieron los espacios para los de Farré porque Huracán no hacía daño. Agustín Palavecino tuvo dos remates que se fueron apenas desviados y Cordero cabeceó incómodo un centro desde la derecha que contuvo sin problemas Galíndez. El final del primer tiempo parecía mejor para el dueño de casa, pero terminó antes que pudiera convertir.

El segundo tiempo se mantuvo en la misma tónica hasta que ya en tiempo adicional, Fabio Pereyra metió un cabezazo hacia abajo tras un tiro de esquina que Werner salvó con un manotazo cargado de buenos reflejos. Y así resultó inamovible un empate sin tantos con el valor de un cero a la izquierda.

Con ese resultado, el “Tiburón”, que todavía sigue sin poder ganar, sumó su quinto empate en nueve presentaciones, y permanece en el penúltimo puesto de la zona “B” con 5 puntos. Mientras que el “Globo”, se metió entre los ocho mejores del mismo grupo, con 13 unidades.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará este domingo desde las 15:30 a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán, recibirá el lunes a las 21:15 a Barracas Central.