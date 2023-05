Alejandra Maglietti contó cómo fue su romance oculto con Mariano Martínez

La panelista de Bendita recordó el romance que tuvo con el actor hace ya varios años, minimizándolo al punto de no darle mucha importancia.

La visita de Mariano Martínez a las cocinas de MasterChef dejó una lluvia de reacciones, tanto en las redes sociales donde cuestionaron su paso por el programa que conduce Wanda Nara, como así también en los medios que recogieron el guante y hablaron de lo que sucedió el pasado lunes en el show de Telefe.

Durante la jornada de este martes, fueron varios los ciclos de TV que pasaron diferentes tapes de Martínez en su presencia dentro de MasterChef. Bendita no fue la excepción, de la mano de Beto Casella y su panel, quienes no dejaron pasar la oportunidad de contar anécdotas sobre el actor, haciendo hincapié en su ex: Alejandra Maglietti.

Maglietti y Mariano tuvieron un breve romance hace más de 15 años. Fue para 2007, cuando él protagonizaba la tira Son de Fierro por eltrece y ella recién se iniciaba dentro de los medios. Ella tenía unos 22 años, mientras que él estaba cerca de sus treinta.

El actor estuvo como ayudante de los participantes que compitieron el lunes, cubriendo en las cocinas a Rodrigo, Candelaria, Aquiles y Silvana. Mientras ellos cocinaban, por turnos tenían que ir desafiando un yenga, momento en el que el artista hacía su ingreso para cubrir a los concursantes y cuidarle sus preparaciones.

Pero luego del informe, desde el piso del programa le dieron pie a Alejandra para que cuente su historia con Martínez. Más allá del agua que pasó debajo del puente, en Bendita llegaron a hablar en otro momento de este tema y el conductor aprovechó para interrogar a su panelista.

“¿Vos saliste con este pibe?”, lanzó Beto Casella dirigiéndose a la nacida en Resistencia. “Sí, le di unos besitos tontos”, fue la insólita respuesta de la hoy periodista, que minimizó un romance que en su momento la ubicó en los titulares de las revistas del mundo del espectáculo.

“¡Qué recuerdo pobre te queda del pibe! ¿En qué contexto le diste unos besitos?”, le reprochó Casella, en busca de algo más jugoso con lo que dar charla. “Me fui a cenar con él, hace… Pero fueron unos besitos nada más”, se atajó ella, manteniéndose en su postura de no darle mucha importancia a aquella etapa vivida con Mariano.

“Yo tengo la lista de todas las personas con las que estuvo Ale. Una noche, una cena y tucu, tucu… desde que empezó en su provincia hasta ese momento. Habíamos tomado un vinito”, recordó el conductor. “Yo estudiaba abogacía y él me fue a buscar después de un parcial. Envejeció raro. Pasaron los años y ahora me da que puede estar con Wanda porque está ‘muy Icardi’”, cerró Maglietti.