Alerta: murió una adolescente y refuerzan el operativo sanitario

El fallecimiento se produjo en el marco de un brote activo en Cerro Centinela. Las autoridades sanitarias intensifican las tareas de monitoreo, prevención y seguimiento epidemiológico.

En las últimas horas, una adolescente de 15 años falleció tras haber contraído hantavirus en la localidad de Cerro Centinela, en un contexto sanitario que continúa bajo seguimiento debido a un brote iniciado semanas atrás en la zona.

La joven, que permanecía internada en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Esquel, había sido identificada como contacto estrecho de casos positivos detectados previamente. Desde la aparición de los primeros síntomas, se encontraba bajo monitoreo médico y cumpliendo aislamiento, en línea con los protocolos establecidos.

Cabe señalar que el brote se originó a comienzos de marzo, cuando se confirmó el primer caso en la comuna rural. A partir de ese momento, el sistema de salud activó de manera inmediata las medidas correspondientes, incluyendo la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de contactos estrechos y el acompañamiento a las familias involucradas.

En ese marco, y ante la confirmación de nuevos casos vinculados, los equipos sanitarios profundizaron las tareas de investigación epidemiológica, con el objetivo de identificar posibles exposiciones de riesgo y anticipar eventuales contagios. Según se informó, la situación se circunscribe a un clúster familiar previamente detectado, sin que hasta el momento se hayan registrado nuevos contactos externos.

Refuerzo del operativo en terreno

Frente a este escenario, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, indicó que “los equipos vienen trabajando desde el primer momento con presencia permanente en la localidad”, y explicó que, tras este desenlace, se decidió reforzar el operativo integral de intervención.

En ese sentido, detalló que se ampliaron las acciones de monitoreo, control y acompañamiento, al tiempo que se mantiene un seguimiento constante de los contactos estrechos, quienes deben cumplir estrictamente con las indicaciones médicas establecidas.

Asimismo, desde la cartera sanitaria se buscó llevar tranquilidad a la comunidad, remarcando que el sistema de salud cuenta con los recursos y protocolos necesarios para abordar este tipo de situaciones de manera coordinada y eficiente.

Una enfermedad transmitida por roedores

El hantavirus es una enfermedad zoonótica cuyo principal reservorio en la región patagónica es el ratón colilargo. La transmisión a humanos se produce, principalmente, a través de la inhalación de partículas virales presentes en secreciones del roedor, especialmente en ambientes cerrados o poco ventilados.

Prevención: medidas clave

En este contexto, las autoridades reiteraron la importancia de reforzar las medidas preventivas, entre ellas:

Evitar el contacto con roedores y sus secreciones

Mantener limpios los espacios interiores y exteriores

Ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar

No barrer en seco, sino limpiar con solución de lavandina

Utilizar protección respiratoria en tareas de limpieza

No manipular roedores directamente