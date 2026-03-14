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Alerta por un falso anuncio de la SCPL en redes sociales

Promociona supuestos descuentos para jubilados, pero el link redirecciona hacia un número de WhatsApp desconocido.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada emitió un comunicado que advierte: "hemos detectado la circulación de una publicación falsa en redes, que promociona un beneficio exclusivo para jubilados con un enlace que redirecciona a un número desconocido de WhatsApp."

"Desde la , advertimos a la comunidad que este contenido es engañoso, que no pertenece a ninguna publicación oficial de nuestra institución, y que podría tratarse de una modalidad de estafa a jubilados y pensionados", subraya.

La SCPL aclaró que mantiene su esquema de descuentos en las facturas de servicios para jubilados y pensionados, de acuerdo al haber que perciben, pero que dicho trámite se realiza de manera presencial en sus oficinas comerciales. Los requisitos para solicitarlo se encuentran publicados en su sitio web y no se difunden vía redes sociales.

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