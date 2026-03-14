Alerta por un falso anuncio de la SCPL en redes sociales

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada emitió un comunicado que advierte: "hemos detectado la circulación de una publicación falsa en redes, que promociona un beneficio exclusivo para jubilados con un enlace que redirecciona a un número desconocido de WhatsApp."

"Desde la , advertimos a la comunidad que este contenido es engañoso, que no pertenece a ninguna publicación oficial de nuestra institución, y que podría tratarse de una modalidad de estafa a jubilados y pensionados", subraya.

La SCPL aclaró que mantiene su esquema de descuentos en las facturas de servicios para jubilados y pensionados, de acuerdo al haber que perciben, pero que dicho trámite se realiza de manera presencial en sus oficinas comerciales. Los requisitos para solicitarlo se encuentran publicados en su sitio web y no se difunden vía redes sociales.