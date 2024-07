Alex Caniggia reveló los millones que gasta Mariana Nannis por día

Después de celebrar el primer año de su hija Venezia, Alex Caniggia visitó a Fernando Dente en su programa "Noche al Dente" por América y no se guardó nada. El hijo más mediático de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se enfrentó en un mano a mano al conductor del ciclo y reveló quién de su familia es más "compulsivo" a la hora de hacer las compras.

La respuesta del influencer generó sorpresa a Dente ya que reveló que es Mariana Nannis, su madre, la más compulsiva con las compras. "Ha llegado a gastar 200 mil dólares en un día", confesó el exjugador y ganador de El Hotel de los Famosos. La cifra millonaria ronda, si lo convertimos al peso argentino a un valor de dólar de 1500, algo así como 300 millones de pesos. ¡Una locura!

Alex no solo habló de la relación que mantiene con su padre y su hermana ya que con Nannis hace tiempo que no se habla, sino que reconoció que el nacimiento de su hija "me cambió la vida". Dente quiso saber si de grande Venezia pide ser influencer o mediática como la familia Caniggia y el también cantante reconoció que de elegir trabajar en los medios "acompañaré la decisión de mi hija".

Embed ALEX CANIGGIA: "Qué lastima que se separó One Direction"



"Le canto esta música a mi hija Venezia todo el día".#NocheAlDente @JotaxTV pic.twitter.com/GnCHDo67FX — América TV (@AmericaTV) July 17, 2024

A la niña fruto de su amor con la bailarina Melody Luz a quien conoció en el reality de El Trece no la muestra en sus redes sociales y explicó los motivos. "Hay gente mala leche", dijo Caniggia sobre el motivo que lo llevó a tapar el rostro de su hija que cumplió su primer añito.

LA REACCION AL VER A SU PADRE EN LA COPA AMERICA

Alex Caniggia reaccionó de una manera divertida al look de su padre cuándo este ingresaba con la Copa América que fue exhibida junto a Oscar Ruggeri antes del inició del partido. Lo que resultó gracioso, fue que destacara la facha de su padre en casi todos los posteos.

“Siempre facha, nunca infacha”, escribió en uno de su primera historia en su cuenta oficial de Instagram. Luego aclaró, que iba a hacer un stream con su padre dentro de poco, y advirtió: “Dentro de poco, viene al stream bien pi...”.

Luego volvió a subir otra historia del look de su padre Claudio Paul Caniggia, y lanzó: “Ssssssscrack toda”. E hizo participar a sus seguidores en Instagram poniendo una cajita de opciones la cual decía: “¿Está facha?” acompañado de un SÍo No, y obviamente ganó la respuesta afirmativa.