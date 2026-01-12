Alfredo Casero plantó al público en Mar del Plata

El verano de 2026 en La Feliz sumó un capítulo de tensión inesperada: lo que prometía ser el gran acontecimiento de la temporada, el regreso de Cha Cha Cha para celebrar sus tres décadas de historia, se transformó en un foco de conflicto tras la abrupta decisión de su protagonista, Alfredo Casero, de suspender sus funciones y abandonar la ciudad.

La noticia estalló en el programa Puro Show, emitido por eltrece, donde se detallaron los motivos detrás de la furia del actor. Según informó el movilero Nacho desde la costa, el malestar no fue algo repentino, sino el resultado de una semana cargada de fricciones. "Me había llegado que en la semana (Casero) ya había plantado a dos móviles televisivos y ahí empezó la tensión entre la producción y Alfredo", señaló el cronista, marcando el inicio del distanciamiento entre el artista y quienes organizan el espectáculo.

El punto de quiebre ocurrió el pasado sábado, cuando el público ya se encontraba ubicado en sus butacas esperando el inicio de la función. Ante la sorpresa de los asistentes, la obra fue cancelada a último momento bajo el argumento de supuestos problemas técnicos. Sin embargo, la realidad detrás de bambalinas sería muy distinta y estaría ligada a un capricho personal del actor.

De acuerdo al relato del cronista de eltrece, la disputa final se originó mientras Casero disfrutaba de un momento de descanso. El actor le habría pedido a su productor que lo pasara a buscar por la playa para regresar al hotel. Ante la falta de disponibilidad inmediata del auto particular del productor, este le sugirió utilizar la camioneta del propio Casero para el traslado. La respuesta del humorista fue tajante: "Te dije pasame a buscar con tu auto".

Tras este intercambio, el actor decidió marcharse por su cuenta, regresando a su domicilio en Buenos Aires y dejando la producción a la deriva.

Mientras la figura principal se encuentra lejos de Mar del Plata, el resto del equipo, encabezado por Rodolfo Samsó, más conocido como Alacrán, cumplió con presentarse en el teatro tanto el sábado como el domingo, aunque las funciones no pudieron realizarse.

La situación ha generado un clima de angustia entre los trabajadores de la obra, ya que la continuidad del proyecto es una incógnita. "Hay mucha preocupación y enojo porque sus colegas incluso no saben si van a cobrar", se advirtió desde el piso de eltrece.

Esta crisis opaca lo que debería ser una fiesta para el humor absurdo. La edición 2026 de Cha Cha Cha fue diseñada como un regalo para los fanáticos tras el éxito en el Movistar Arena, contando con el regreso de personajes icónicos como Juan Carlos Batman y la Señora Luna. Sin embargo, hoy el futuro de la obra es incierto y depende de si el actor decide limar asperezas con la producción o si este desplante marca el final definitivo de su temporada en la costa.