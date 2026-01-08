Quién es Micaela, la nueva novia de Martín Demichelis

El corazón de Martín Demichelis volvió a latir distinto tras la separación de Evangelina Anderson en agosto pasado, una decisión que hicieron pública luego de un tiempo puertas adentro. En medio de un año de cambios profundos, el exfutbolista se animó a abrir una nueva puerta sentimental y apostó, una vez más, a empezar de cero. Así, casi en silencio, llegó a la vida de Micaela Benítez, y entre idas y vueltas, intentaron mantener todo en reserva. Pero lo que parecía un romance a resguardo terminó bajo la luz implacable de las cámaras luego de una discusión en Punta del Este, que no pasó desapercibida para las cámaras de Teleshow.

El primer indicio sobre el nuevo vínculo surgió a mediados de diciembre, cuando Yanina Latorre reveló en televisión que Demichelis había estado el fin de semana en Mendoza, participando de una fiesta en una reconocida bodega, acompañado por una misteriosa mujer: “Se llama Mica, es hermosa, tiene un centro de estética en Belgrano”.

Esa fue la primera carta de presentación en el mundo mediático. El testigo que acercó la información sumó más datos: “Es la nueva novia de Demichelis. Vive en Olivos, van juntos al gimnasio”. De acuerdo al relato de Latorre, fue el personal trainer de Micaela quien habría presentado a la pareja. Cuando la conductora se comunicó directamente con Demichelis, él respondió con evasivas: “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos allá. Ella, con otras chicas, era parte de la mesa. Se ve un video con ella como se podrían haber viralizado otros con otras chicas amigas que estaban ahí”.

Sobre el instante en el que las imágenes parecen mostrar un acercamiento entre ambos, el exfutbolista fue tajante: “Hay un momento en el que se ve una mano mía sobre su hombro, pero no hay ni un solo beso ni nada. Me divertí en un evento desconocido para mí. No la metan en un lío innecesario, de mí que digan lo que quieran, es la segunda vez que sale algo mío en cinco meses post separación”.

EL GIRO EN PUNTA DEL ESTE

La historia, que parecía limitarse a un romance reservado, dio un giro inesperado en Punta del Este, el balneario uruguayo favorito de los famosos. Allí, donde Demichelis coincidió con su exesposa Evangelina y sus tres hijos en común, se produjo la presentación oficial de la nueva pareja ante la familia. La información la aportó en SQP (América) Majo Martino, amiga íntima de Evangelina, quien dio detalles del complejo momento: “Fue todo muy engorroso porque justo se le ocurrió a él presentarle su novia a sus hijos”.