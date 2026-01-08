La estafa millonaria que dejó sin equipamiento a los Bomberos de El Hoyo

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo denunció públicamente en las últimas horas haber sido víctima de una estafa millonaria que afectó de manera directa su capacidad operativa.

Según relató la presidenta de la institución, Sofía Cerella, el hecho ocurrió durante el año 2024 y tuvo como responsable a Lucas Nicolás Celentano, quien operaba bajo la firma Bullfire y se encontraba asociado con Juliana Di Pilla.

De acuerdo a lo expresado por Cerella en comunicación con El Destape Radio, la institución perdió más de cinco millones de pesos en el marco de una compra de equipamiento destinado a la protección personal de los bomberos voluntarios para el combate de incendios forestales. Parte del dinero fue recuperado, pero a la fecha aún restan aproximadamente dos millones de pesos, a lo que se suman los intereses, la devaluación y el daño económico generado.

La presidenta del cuartel indicó que la correspondiente denuncia penal fue realizada, aunque hasta el momento no hubo avances significativos en la causa. Asimismo, sostuvo que el proveedor dejó de responder los contactos y bloqueó a la institución en los canales de comunicación habituales.

Cerella remarcó que el perjuicio no fue exclusivo del cuartel de El Hoyo, ya que, según indicó, más de veinte cuarteles de bomberos de distintos puntos del país habrían sido afectados por maniobras similares. Señaló además que esta es la primera vez que logran visibilizar la situación a través de los medios de comunicación.

Como consecuencia de la estafa, explicó que durante el último año y medio la institución debió recurrir a bingos, colectas y distintas acciones solidarias para recaudar fondos y adquirir el equipamiento por otras vías, realizando un esfuerzo adicional para sostener el funcionamiento del cuartel.

Finalmente, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo manifestaron que lamentan tener que dar a conocer esta situación en el actual contexto y solicitan colaboración para poder avanzar en la recuperación de los recursos perdidos.

Quienes quieran hacer aportes lo pueden hacer al único alias oficial: bomberoselhoyo