Gimnasia inició colecta solidaria por los incendios en la cordillera

Las donaciones se recibirián durante todo este jueves hasta las 22, en la sede del club, en Roque Sáenz Peña 750.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia invita a toda la comunidad a sumarse a una colecta solidaria destinada a las personas que están atravesando una difícil situación a raíz de los incendios en la región cordillerana de Chubut.

Las donaciones se recibirán durante todo este jueves, hasta las 22, en la sede del club, en Roque Sáenz Peña 750. Se necesita colaborar con Platsul, Colirio, lentes, guantes, ropa y botas de seguridad, barbijos, protectores, máscaras para humo y agua, elementos fundamentales para quienes se encuentran trabajando y asistiendo en la zona afectada.

Desde la institución “mensana” agradecen la colaboración de la comunidad, indispensable para brindar apoyo a quienes atraviesan esta situación de emergencia.